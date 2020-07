Lidia Buble a răspuns unor provocări subtile în cadrul unui interviu oferit pentru A List Magazine. Artista, în vârstă de 27 de ani, a făcut declarații în mai multe direcții și, la un moment dat, a atins și un subiect sensibil legat de viitorul său iubit.

Lidia Buble a dezvăluit că și-a făcut un tatuaj de curând, fiind foarte fascinată de Lună: “Am fotografiat Luna, nu vă pot arăta acum… eu am o relație foarte specială cu Luna, ca să spun așa. Pe lângă faptul că am și o piesă care se numește așa, «La Luna», (…), am și un semn din naștere cu o semilună pe mână (n.r.: arată la mâna stângă), iar pe spate, de curând, mi-am făcut și un tatuaj cu semilună”, – a mărturisit Lidia Buble.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion a fost întrebată cum ar arăta un mesaj din poze pe care i l-ar transmite iubitului său: “Bună întrebare! Nu mi s-a mai pus niciodată întrebarea asta! Bineînțeles că, probabil, aș trimite câteva poze pe care să le am în telefon cu noi doi și apoi aș începe să caut pe Google tot felul de locuri în care mi-aș dori să ajung”. – a răspuns zâmbind Lidia Buble.

În schimb, dacă ar trebui să ilustreze dragostea printr-o singură fotografie aceea ar… o imagine de familie: “Familia mea, cu siguranță. Pentru mine, familia este totul și da, cu siguranță, aceasta ar fi fotografia… împreună cu familia mea. Cred că spune totul, arată dragostea în cea mai pură formă a ei”. – semn clar că Lidia Buble nu și-a refăcut încă viața sentimentală.

Sursă foto: Instagram

