Acum 17 ani, Laura Cosoi, Dana Rogoz și Tily Niculae făceau furori în serialul „La Bloc”, în rolurile a trei prietene adolescente. Cele trei s-au reunit la emisiunea „La Măruță”, unde și-au amintit cu nostalgie de acele vremuri.

Cu ocazia acestei întâlniri, Laura Cosoi a postat o fotografie cu ele trei pe Facebook, însoțită de o descriere emoționantă:

„Reîntâlnire cu emoții azi. Am vorbit non stop, nevăzute cum eram, dar ce frumoase sunt revederile. Au trecut atât de mulți ani de când s-au oprit filmările pentru serialul “La Bloc”, serial cu care au crescut atâtea generații, încât nu îmi vine să cred că oamenii încă mă întreabă de Adina și de Nea Popa, spre exemplu ? O mare parte din ce sunt azi datorez acestui serial. Mulțumesc colegilor alături de care am crescut! A două fotografie este realizată la prima ședința foto dedicată serialului în septembrie 2003!”