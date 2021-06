Kim Kardashian, mesaj surprinzător de ziua lui Kanye West: „Te iubesc pe viață”

Kim Kardashian și Kanye au anunțat în urmă cu patru luni că vor divorța, după un mariaj de șase ani. Cei doi au împreună patru copii: North West (7 ani), Saint West (5 ani), Chicago West (2 ani) și Psalm West (1 an). Însă, în ziua în care rapperul a împlinit 44 de ani, vedeta a marcat momentul pe rețelele de socializare cu o declarație emoționantă.

„La Mulți Ani. Te voi iubi toată viața”, i-a transmis Kim Kardashian fostului său partener de viață în descrierea care însoțește o fotografie de familie în care cei doi apar alături de trei dintre copiii lor.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian a vorbit în premieră despre divorțul de Kanye West

În ultimul sezon al reality show-ului Keeping Up With the Kardashians, Kim a izbucnit în lacrimi vorbind despre despărțirea de rapper. În episodul din 3 iunie 2021, vedeta de televiziune a vorbit despre motivele din spatele divorțului.

„Pur și simplu nu mai pot face asta. De ce încă sunt în acest loc în care sunt blocată de ani de zile? El se mută într-un alt stat în fiecare an. Trebuie să fim împreună, ca să ne putem crește copiii. Este un tată grozav, s-a descurcat minunat până acum”, a spus Kim.

„Cred că el merită să fie cu cineva care îi va susține fiecare decizie și care îl va urma peste tot și care se va muta cu el în Wyoming (ferma la care locuiește rapperul n.r). Eu nu pot face asta. Mă simt pierdută. Este a treia mea căsătorie. Dar nici măcar nu mă pot gândi la asta. Vreau să fiu fericită”, a adăugat Kim Kardashian.

O sursă apropiată vedetei TV a dezvăluit în exclusivitate pentru E! News care sunt planurile sale după despărțirea de rapper. „Kim nu este pregătită să iasă la întâlniri. Nu acesta este focusul ei acum. A trecut printr-un an foarte dificil. Vrea să se focuseze pe ea și pe copiii ei pentru moment.”

Totodată, Kim știe că familia și prietenii ei vor să-i introducă potențiali noi parteneri, dar „nu-și pune deloc energia în această direcție, cel puțin pentru moment”. O altă sursă a declarat că vedeta „are întreg sprijinul familiei și că o relație nu se află pe radarul ei. Copiii sunt singurul focus”.

Sursă foto: Profimedia