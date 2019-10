În seara de 26 septembrie, artista Julie Mayaya a făcut un pas decisiv în cariera ei: a lansat primul EP din carieră. Într-o simfonie de blues, rock, funk și pop, câștigătoarea ediției din 2012 a emisiunii Vocea României și actual antrenor vocal în cadrul echipei lui Horia Brenciu a revenit pe piața muzicală.

La 7 ani de la câștigarea concursului Vocea României, Julie s-a hotărât să devină artist independent. Iubitul ei, Mihai Chirvase, este și manager-ul ei, cei doi formând o echipă puternică atât pe plan personal, cât și profesional. Julie ne-a povestit mai multe despre noul său EP și despre dificultățile pe care le-a întâlnit în drumul său spre a deveni artist independent acum puțin timp în urmă:

După marea lansare, Julie a stat de vorbă cu noi pentru a ne spune mai multe despre cum a fost pentru ea revenirea.

Cum te simți după lansarea EP-ului?

Băi, mă simt minunat, încă mai simt febra. Totul a fost minunat. La un moment dat am fost extrem de emoționată pentru că m-am văzut înconjurată de prieteni și în public au fost mulți prieteni de-ai mei și au răspuns atât de frumos și de pozitiv la tot evenimentul și trebuie să recunosc că a fost un moment foarte încărcat din punct de vedere emoțional și încă resimt asta. Vreau să spun că am plâns la un moment dat după ce s-a terminat concertul.

Ce te-a impresionat cel mai tare?

Chestia care m-a marcat cel mai mult e că fiecare a plecat de acolo cu o piesă preferată și nu a fost aceeași. Fiecare dintre cele șapte piese a fost preferata cuiva și chestia asta mi-a dat și mai mult curaj să merg mai departe și să lansez fiecare piesă în parte ca și single.

Ai avut emoții?

Da! Da! Cu două zile înainte simțeam ca un fel de nod în gât – am zis că aia e inima mea. În ziua concertului și cu o zi înainte eram extrem de răgușită, nu știam dacă o să pot să duc concertul. Ăsta este cel mai mare coșmar al artistului – emoțiile dinaintea unui eveniment mare, astea te doboară cel mai tare. Când am urcat pe scenă, am avut prima bubă cu o geană, că aveam gene false. Era o geană care tot cădea și încercam să o pun la loc. Din momentul în care am zis „gata, renunț la gene de tot, hai să cântăm”, s-a schimbat definitiv toată energia de pe scenă.

Cum a fost să îl vezi pe Horia Brenciu în public?

Știi când l-am văzut? În momentul în care am uitat versurile. Nu știu dacă s-a simțit în afara scenei, dar la un moment dat am uitat versurile, m-am încurcat – ăla e momentul când l-am văzut pe Horia. M-am emoționat extrem, extrem de tare. Mi-a spus că dacă poate, ajunge. Dar știu că el trebuia să ajungă la niște evenimente în aceeași zi și sincer îți spun nu mă așteptam să vină. Faptul că a venit și a fost prezent acolo a însemnat enorm pentru mine.

Cum ați sărbătorit tu și Mihai, iubitul și managerul tău, succesul acesta?

A doua zi am fost la o emisiune, ne-am trezit de dimineață să facem probe de sunet. După care am mai avut de dat două telefoane. Vineri a fost muncă și sâmbătă și duminică am dormit. N-a fost distracție, nu am avut energie pentru distracție.

Care sunt planurile pentru perioada următoare?

Noi acum ne gândim foarte serios să ne apucăm de următoarea piesă scrisă în limba română, ne gândim la ce piesă să facem clip de pe EP și Mihai discută cu cluburile de prin țară să mergem să promovăm EP-ul și prin țară, într-un fel de miniturneu.

Julie Mayaya a lansat și primul videoclip în calitate de artist independent, la piesa „Haters”, pe care îl poți vedea mai jos:

Foto: Zoltan Bota

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro