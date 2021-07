Jucătoarea de tenis Garbine Muguruza își petrece vacanța în România

Garbine Muguruza, în vârstă de 27 de ani, a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din vacanța ei în România. Sportiva din Spania a vizitat mai multe obiective turistice din țara noastră, cum ar fi Peștera Dâmbovicioara sau Parcul Național Piatra Craiului.

În plimbarea sa prin Transilvania, Muguruza s-a filmat în timp ce se distra pe muzica lui Puya și a fredonat versurile melodiei „Undeva-n Balcani”.

Garbiñe Muguruza stories of the Day (06/07)

Mix of all. Road trip in Romania 🇹🇩🇹🇩 at Pestera Damboviciora pic.twitter.com/OkXiMPEC3w

