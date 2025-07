Jennifer Lopez, interviu exclusiv cu Roxana Voloșeniuc. Celebra artistă vine pentru prima oară în România pe 27 iulie

Jennifer Lopez a vorbit în exclusivitate cu Roxana Voloșeniuc, redactora-șefă Elle România, despre turneul său și despre concertul pe care îl va susține la București, pe 27 iulie.

Madridul a devenit capitala muzicii pop odată cu concertul susținut de Jennifer Lopez, parte din turneul „Up All Night, Live 2025′, care străbate Europa, Africa și Asia în această vară. Printre cei care au trăit atmosfera electrizantă de la Movistar Arena s-a aflat și Roxana Voloșeniuc, redactora-șefă ELLE România, care a avut ocazia să o intervieveze pe artistă imediat după show-ul impresionant de două ore.

Jennifer Lopez, aflată în plin turneu internațional, pregătește publicului din România o experiență similară pe 27 iulie, când va urca pe scena din Piața Constituției din București. Spectacolul de la Madrid a fost o demonstrație de forță artistică, energie și profesionalism, confirmând încă o dată de ce Lopez este un adevărat simbol al industriei muzicale și al culturii pop mondiale.

Timp de două ore, artista a cântat, a dansat și a schimbat costume spectaculoase, oferind publicului nu doar hiturile care au consacrat-o, ci și momente încărcate de emoție și confesiuni personale. Întregul show a fost conceput la nivelul unui film regizat în cel mai mic detaliu: de la luminile perfect sincronizate, la coregrafiile impecabile și schimbările rapide de ritm și atmosferă.

În culisele concertului, Roxana Voloșeniuc a descoperit o atmosferă la fel de intensă precum cea de pe scenă.

„Am încercat să creez ceva care să fie real pentru mine, acum’, i-a mărturisit Jennifer Lopez Roxanei Voloșeniuc, imediat după spectacol. „Am vrut să împărtășesc ce am învățat în ultimul an, când am fost nevoită să anulez turneul anterior. Lecția esențială? Că fericirea începe cu tine. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să fii liber. Așa s-a născut piesa Free, de exemplu. Sau Save Me Tonight. Totul e construit din acest mindset nou.’

Relația artistei cu publicul a fost descrisă de Roxana Voloșeniuc ca fiind aproape magnetică. Indiferent dacă în sală se aflau fani care o urmăresc încă de la începuturile carierei sau tineri care o descoperă acum pe TikTok, Jennifer Lopez a reușit să creeze momente cu adevărat memorabile, care au șters orice graniță de vârstă, limbă sau cultură.

„Pe scenă sunt cea mai bună versiune a mea. Mă simt liberă, complet conectată. Îmi place să-i văd pe oameni zâmbind, dansând, cântând… sau chiar emoționându-se până la lacrimi. Cred că Dumnezeu mi-a dat acest dar și încerc să-l folosesc cât pot de bine. Îmi place ideea că pot să ofer un moment pe care nu-l vor uita niciodată’, i-a spus artista Roxanei Voloșeniuc.

Moda este, pentru Jennifer Lopez, mai mult decât un element vizual într-un concert. Este parte din povestea pe care o spune publicului. Costumele impresionante, semnate de designeri precum The Blonds, Grace Ling, Schiaparelli, Dior sau Valentino, nu sunt simple ținute, ci instrumente de storytelling care amplifică energia și emoția fiecărui moment.

„Totul pornește de la set list. De acolo construiesc spectacolul: temele, emoțiile, ritmul. Apoi vin celelalte detalii – luminile, coregrafiile – iar moda este parte esențială. Nu port haine obișnuite pe scenă. Am nevoie de costume care funcționează, care susțin energia și emoția. Îmi plac ținutele spectaculoase, dramatice. Moda e un alt tip de limbaj. O altă dimensiune”, a explicat Jennifer Lopez.

În discuția cu Roxana Voloșeniuc, artista a ținut să transmită și un mesaj special femeilor din România: „Mă identific cu femeile din România. Le simt puternice. Și eu am fost crescută de femei puternice – mama mea, bunica mea… Așa că mesajul meu pentru ele este simplu: vă iubesc. Și abia aștept să vă văd la concert.’

Concertul din București, programat pe 27 iulie în Piața Constituției, organizat de legendarul promoter de evenimente Marcel Avram, în colaborare cu DDEE, va aduce pe scenă aceeași energie, spectacol și emoție care au cucerit deja publicul din marile orașe europene. Jennifer Lopez pregătește un show complex, plin de muzică, coregrafii spectaculoase și momente speciale, promițând o seară memorabilă pentru fanii din România.

