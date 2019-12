Iuliana Luciu a vorbit despre căsătorie și copii: „În relații mă plictisesc foarte repede”

Iuliana Luciu, în vârstă de 32 de ani, a vorbit deschis și sincer despre situația sa sentimentală, însă a evitat să spună lucrurilor pe nume: „Da sau nu (n.r-dacă este singură). Eu despre relaţiile mele n-am vorbit şi nici n-o să vorbesc vreodată. Viaţa personală e viaţă personală, rămâne pentru mine şi nu interesează pe nimeni. Ah, la un moment dat, dacă sunt cu cineva şi voi fi văzută cu acea persoană, n-o să mă ascund. N-o să-i pun cagula pe cap, ca să nu-l vadă nimeni. O să-mi asum relaţia, dar n-o să vorbesc despre asta.(…) În relaţii mă plictisesc foarte repede. Dacă partenerul cu care sunt este o persoană super-plictisitoare, cu care nu am ce să vorbesc… Nu te gândi acum că vorbim despre filozofie, despre nu ştiu ce subiecte grele. Dar o simplă discuţie, fie ea şi banală, dacă mă plictiseşte, este foarte grav. Nu am răbdare. Nu pot să mai pierd timpul.” – a declarat Iuliana Luciu pentru Ok!Magazine.

Iuliana Luciu a vorbit, totodată, despre căsătorie și copii: „Eu îmi doresc ceva stabil, normal. Îmi doresc şi eu o familie, îmi doresc copii la un moment dat. Dar nu e greu să faci un copil. Ideea e să-l faci cu cine trebuie. Şi asta cu relaţia e la fel. Nu poţi să intri într-o relaţie doar de dragul de a fi cu cineva, ca să intri în rândul lumii. Bun, hai că fac nişte compromisuri, trec peste orice, mă plictiseşti, nu-mi place de tine, dar cu toate astea, hai să mergem mai departe, să intrăm în rândul lumii. Nu pot. La mine e în felul următor: dacă toată lumea o ia în stânga, eu o iau în dreapta. Mie îmi place să fiu altfel.” – a mai spus Iuliana Luciu pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram

