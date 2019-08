Iulia Vântur vorbește despre căsătorie și copii: ”Sper să fiu o mamă responsabilă și bună”

Despre faptul că Iulia Vântur și actorul indian Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste s-a tot scris și, deși vedeta nu a recunoscut niciodată, fiind o fire foarte discretă, dovezile apărute de-a lungul timpului nu au făcut altceva decât să demonstreze asta. Într-un interviu acordat în emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, Iulia Vântur a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie și maternitate: „Acum chiar m-am întors de la Londra, unde am filmat pentru un film de acțiune. Am filmat cu o echipă de profesioniști de la Hollywood și mi-a plăcut foarte tare. A fost o experiență care m-a provocat foarte tare. Am fost cu familia. Cu familia din India, cu prieteni și cu…(…)

„Poate că mămică da, mă văd. Căsătorită… nu știu, am trecut de vârsta de 20 de ani în care mi se părea căsătoria o chestie extraordinară. Sincer, mă uit în jurul meu și văd oameni care nu știu dacă sunt neapărat mai fericiți căsătoriți. Nu mi se pare atât de important ca doi oameni să fie căsătoriți. Mi se pare important ca doi oameni să se iubească și să fie împreună. Sper ca în rolul de mămică să fiu o mamă responsabilă și bună”, – a mărturisit Iulia Vântur pentru sursa citată.

Vezi imagini cu Iulia Vântur din India în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro