Irina Rimes, probleme de sănătate. Anunțul făcut de Horia Brenciu

„Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos”, a scris Brenciu pe pagina sa de Facebook, acolo unde a postat câteva imagini în care apare alături de colega sa de la Vocea României.

Nu se știe cu ce probleme se confruntă Irina Rimes și nici pentru ce anume suferă intervenția chirurgicală.

Pe data de 19 decembrie, Irina și Horia Brenciu au cântat împreună pe scena Sălii Palatului din București.

Sursă foto: Facebook

