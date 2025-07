Irina Columbeanu a vrut să revină în România și să studieze la Cluj. Ce a făcut-o să își schimbe planurile

Irina Columbeanu (18 ani) a revenit în ROmânia pentru a-și revedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, și să petreacă puțin timp cu acesta. Cei doi au făcut o plimbare pe malul lacului Snagov, unde ea a copilărit, moment în care a făcut declarații și pentru emisiunea „Fița cu Adiță” de pe Youtube.

Irina Columbeanu a revenit în România

Irina Columbeanu s-a întors în România, la finalul lunii iunie, pentru a petrece puțin timp cu tatăl ei. Fata este stabilită în America, alături de mama ei, Monica Gabor, dar de fiecare dată când are posibilitatea, vine în țară pentru a-și vedea tatăl.

Tatăl și fiica au fost invitați în show-ul online „Fiță cu Adiță”, ce va fi difuzat vineri pe YouTube, unde Irina a vornit despre acuzațiile aduse mamei sale. Tânăra spune că Monica Gabor nu are nicio responsabiliitate față de Irinel Columbeanu, ea fiind, de fapt, cea care trebuie să aibă grijă de el.

„Mai ales pentru că acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea să am grijă de el și știu că unii oameni cred că e responsabilitatea mamei mele, numai că eu cred că e a mea, pentru că eu sunt fiica lui și îl iubesc foarte mult”, a spus Irina Columbeanu, potrivit Wowbiz.

Fiica lui Irinel Columbeanu a vrut să studieze la Cluj

Irina Columbeanu a dezvăluit că a luat în calcul varianta de a se muta înapoi în România și de a studia medicina la Cluj. Însă, între timp, a primit ocazia de a studia la New York University, astfel că planurile de a reveni în țară au picat.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a precizat fiica Monicăi Gabor.

Plimbându-se pe malul lacului Snagov, Irina Columbeanu și-a amintit de copilăria ei și de clipele frumoase petrecute alături de tatăl ei.

„Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne eram cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Sursă foto: Captură video, Instagram

