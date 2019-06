Ioana Ginghina și Alexandru Papadopol au depus actele de divorț. Previziuni neașteptate: „Se împacă după luna august”

Ioana Ginghina și Alexandru Papadopol își spun adio după 12 ani de căsnicie și o fetiță pe care o au împreună, Ruxandra, în vârstă de 11 ani. Ei bine, conform astrologului Roxana Lușneac Cioriceanu, se pare că cei doi ar mai avea, totuși, șanse de împăcare. Punctăm că aceasta a mai făcut și în trecut previziuni care s-au adeverit. Astrologul a anunţat în 2014 că Simona Halep va ajunge numărul 1 mondial. De asemenea, a prezis că Andra va avea încă un copil, lucru care s-a întâmplat deja, dar și că Valentina Pelinel va rămâne cu Cristi Borcea şi vor avea împreună 3 copii. Ei bine, de această dată, iată că divorțul actorilor Ioana Ginghina și Alexandru Papadopol ar putea fi evitat:

“Ei sunt cumva suflete pereche. Alexandru Papadopol și Ioana se potrivesc și fiecare are de la celalalt ce și-ar dori, el de la o femeie, ea de la un bărbat. Numai că, cei doi au trecut printr-o perioadă mai grea în ultimii doi-trei ani, perioadă care s-a acutizat din septembrie 2018 încoace. Nu au comunicat suficient și fiecare și-a dorit altceva. Greul pentru Ioana a început în toamnă, iar pentru el din iarnă. Soarele se află pe harta lui Alexandru, iar soarele arde, purifică și dă un ego mai mare. Dă o dorință de a evada și de a trece peste. La Ioana, care are detașarea în Nodul Sud, se poate spune că perioada aceasta are aspect karmic.

Cei doi se consideră suflete care s-au mai întâlnit în trecut, au avut discuții și s-au despărțit, iar în viața aceasta s-au regăsit. De aceea, ei vor fi întotdeauna compatibili și se vor iubi unul pe altul. E o legătură greu de explicat în cuvinte. E iubire pură, clară, iar ceea ce se întâmplă acum este orgoliu și ego. Alexandru și-ar dori de la ea să nu mai fie prăpăstioasă, să nu mai vadă lucrurile în alb-negru. Ioana îl vede pe Alexandru bărbatul ideal, dar ar vrea ca el să nu mai fie atât de încăpățânat.

Previziunea mea pentru acest cuplu este următoarea: Între ei nu se încheie totul aici! Afirm cu convingere că cei doi sunt o pereche bună, numai că ambii se află în perioade diferite. Alexandru Papadopol se află într-un interval în care este susținut negativ de astre, de unde și accesele sale de orgoliu. El nu poate vedea clar lucrurile și simte ca în mijlocul unei explozii. Nu este sigur încă de ceea ce vrea și acționează din orgoliu, forțat de circumstanțe.

Pentru ei există două posibilități, ori se împacă după luna august, undeva în toamnă, ori se separă definitiv. În concluzie, există o șansă mare ca cei doi să dorescă să se împace la un moment dat. În situația lor iubirea ar trebui să învingă. Sunt foarte compatibili! În locul Ioanei aș amâna acest divorț, pentru că există posibilitatea ca Alex să regrete. Din toamnă, Alexandru va fi mai emoțional, va gândi prin prisma emoțiilor și raționamentului. Acum, cu acest Soare în hartă astrologică, el nu merge pe rațional, ci mânat, împins de la spate de ego”, – a explicat Roxana Lușneac Cioriceanu, specialist în Horoscop Vedic.

Sursă foto: Instagram