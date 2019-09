Ioana Ginghină a spus cum s-a simțit când și-a văzut fostul soț în compania altei femei

Ioana Ginghină a dezvăluit cum s-a simțit când și-a văzut fostul soț, pe Alexandru Papadopol, în brațele actriței Adriana Titieni.

Papadopol a fost surprins de paparazzi în ipostaze romantice alături de Adriana Titieni. Fosta lui soție a dezvăluit cum s-a simțit: „Nu mi-a fost ușor”, a zis ea, conform perfecte.ro. „Era și el terminat, că nu avea niciun chef să se vadă asta”.

Actrița a povestit cum s-a ajuns la divorț: „Au fost lucruri care s-au stricat în timp. Dar într-o zi Alexandru mi-a spus că [nu mai poate]. Eu nu am realizat atunci, după aia mi-am dat seama. Se întâmpla acum un an și trei luni. Întotdeauna vina e la mijloc, erau niște chestii care scârțăiau. Nu era o căsnicie fericită, ci una liniștită”.

Ea a mai adăugat, potrivit Libertatea: „Eu am știut de la început că el e mai special și l-am accepat așa cum a fost. Eu am încercat să repar, dar nu mai mergea și am zis să punem punct. Nu mai avea rost să fim doar colegi de casa. Inițial nu am avut niciun sprijin, pentru că nu am spus nimănui”.

Sursa foto: Facebook

