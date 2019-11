Înainte și după. Andreea Bănică neagă că ar avea operații estetice

Andreea Bănică, în vârstă de 40 de ani, neagă cu vehemență și chiar este deranjată de faptul că oamenii cred că ar fi apelat la intervenții estetice de înfrumusețare. Astfel, artista a făcut un colaj de fotografii în care apare înainte de a se machia și imediat după ce și-a aplicat pe față un make-up profesional, astfel încercând să demonstreze că un astfel de machiaj poate schimba destul de vizibil trăsăturile.

Andreea Bănică a scris și un mesaj alături de fotografie în care încearcă să explice pe înțelesul tuturor situația: „Nu am avut niciodată o problema să mă pozez fără machiaj, să ies din casă fără nimic pe față, să mă afișez naturală. Sunt bine cu mine, mă îngrijesc, sunt grijulie cu tenul meu și pot sta linistita și fără machiaj. Însă atunci când am un eveniment, un concert, o filmare, e normal să mă vedeți cu un machiaj profi. Așa am procedat de la începuturile carierei mele pentru că mi-am dorit să arăt frumos în fața publicului; e o dovada de respect, așa consider. E normal să arătăm altfel după un machiaj de o oră, să știm să ne punem trăsăturile în valoare, să ne jucam cu umbre și lumini până când rezultatul e cel pe care îl dorim. Fie că vă place sau nu să vă machiați, aveți grijă de tenul vostru și iubiți-vă mult.

Eu am învățat să mă iubesc așa imperfectă cum sunt, mă afișez așa cum sunt pentru că am încredere în mine, ca femeie, dar, recunosc, iubesc machiajul și felul în care ne pune în evidență tot ce e mai bun. Noi, femeile, suntem norocoase să putem apela la astfel de artificii, așa că sunt sigură că înțelegeti foarte bine de unde schimbările de care încearcă să se agațe unii când vine vorba de pozele în care port un machiaj facut corect. Pe fața mea nu a ajuns bisturiul, doar mâini înzestrate și pensule fine! ”, – a scris Andreea Bănică pe Instagram.

