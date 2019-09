În ce relații au rămas Catrinel Menghia și Răzvan Fodor după încheierea poveștii de iubire dintre ei

Catrinel Menghia și Răzvan Fodor s-au despărțit în anul 2002, după o relație de doi ani și jumătate. Fiecare și-au refăcut separat viața, însă relațiile dintre cei doi sunt cât se poate de cordiale: „Nu ţin legătura cu Răzvan, însă având în vedere că există social media, reuşim să vedem câte un pic din viaţa fiecăruia fără să vorbim la telefon. Mai fac câte o apreciere, un like la postările lui şi ale soţiei. Fiecare avem familiile noastre, eu sunt mamă la rândul meu, am un copil de şase luni, dar nu sunt căsătorită, am un iubit”, a declarat Catrinel Menghia penctru click.ro.

Catrinel Menghia, în vârstă de 33 de ani, trăiește o poveste de dragoste de peste 7 ani cu producătorul de filme Massimiliano Di Lodovico. Actrița a devenit mămica unei fetițe, pe nume Caroline, în luna februarie a acestui an. Celebrul model de talie internațională a divorțat de Massimo Brambati, în 2011, după o căsnicie de 6 ani.

Răzvan Fodor, în vârstă de 43 de ani, formează, la rândul său, un cuplu minunat cu jurnalista Irina Fodor. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010 și au împreună o fetiță, Diana.

Sursă foto: Instagram

