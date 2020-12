Madonna (62 de ani) este mama a șase copii. Doi dintre ei biologici, o fiică și un fiu, Lourdes „Lola” Maria Ciccone Leon (24 de ani) și Rocco Ritchie (20 ani).

Ceilalți patru copii ai artistei sunt adoptați din Malawi. David Banda (15 ani) în 2006, Chifundo „Mercy” James (14 ani) în 2009 și gemenele Esther și Stella Mwale (8 ani) în 2017.

Imagini rare cu toți cei șase copii ai Madonnei

Anul acesta, solista a petrecut Ziua Recunoștinței alături de toți copiii ei. Luni, 30 noiembrie, artista a publicat în mediul online un videoclip în care pozează alături de aceștia pentru o fotografie de familie.

În fundalul videoclipului se aude piesa Love Me or Leave Me, interpretată de Nina Simone. „Un frumos suvenir … Fiind recunoscători”, a scris Madonna în descrierea filmării.

Cântăreața a devenit mamă pentru prima oară în octombrie 1996, odată cu venirea pe lume a fiicei sale Lourdes „Lola”, pe care o are alături de fostul ei iubit, antrenorul de fitness Carlos Leon (54 de ani).

Patru ani mai târziu, în august 2000, Madonna dă naștere unui fiu, Rocco, unicul ei copil cu al doilea soț, producătorul și omul de afaceri Guy Ritchie.

În 2006, 2009 și 2017 îi adoptă pe David, Mercy și pe gemenele Esther și Stella. „Sunt profund recunoscătoare tuturor celor din Malawi care m-au ajutat să adopt și rog mass-media să ne respecte intimitatea”, scria artista în 2017.

„Mulțumesc și prietenilor, familiei și echipei mele pentru susținere și iubire!” Nu este prima dată când solista publică imagini alături de toți copiii ei, însă în cele mai multe dintre fotografiile ei de pe Instagram apar mezinele, Esther și Stella.

