Cu ocazia începerii unui nou an școlar, Florin Ristei (33 de ani) a publicat o imagine surprinsă în prima lui zi de școală.

Îl recunoști? Cine este artistul din imagine?

„Se vede ce chef aveam în prima zi de școală”

„Se vede ce chef aveam în prima zi de școală”, a scris solistul în descrierea imaginii.

„Semeni puțin cu actorul din Tânărul Sheldon; Amintiri frumoase!

Se vede clar că gulerul e accesoriu pentru poza standard (ca și stiloul, de fapt).

Îl puneau la toți copiii pentru poză … tu ai fost îmbrăcat regulamentar;

În afară de faptul că erai pe mare bogăție cu mileu la gât, erai un drăgălaș, dar ești și acum”, i-au scris câțiva dintre urmăritori.

La sfârșitul lunii august a anului acesta, artistul a împlinit 33 de ani. Ristei a debutat la vârsta de doar 13 ani, ca solist al trupei Amicii.

În 2012 a fondat trupa FreeStay, iar în 2013 a câștigat concursul X Factor România.

În noul sezon, Florin se numără printre cei patru jurați ai competiției muzicale.

Alături de el mai jurizează actorul, artistul și prezentatorul TV Ștefan Bănică Junior și artistele Delia Matache și Loredana Groza.

Ce a făcut artistul cu premiul competiției X Factor?

Premiul obținut a fost reinvestit, ca de altfel, mare parte din câștigurile sale din întreaga carieră.

„Întotdeauna, mare parte din câștiguri au fost reinvestite în ceva ce avea legătură cu drumul meu muzical.

La 13-14 ani am reușit să cumpărăm un apartament foarte mic la București, pe care îl foloseam când veneam la concerte, și, în general, tot ce produceam ajungea reinvestit în studiu și echipamente.

Cu premiul de la X Factor am plătit impozit, am achitat creditul pentru apartament și am investit în echipamente muzicale”, a mai spus Florin Ristei.

