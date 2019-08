Ianna Novac a născut un băiețel. Artista a devenit mămică pentru a doua oară. FOTO

Ianna Novac, în vârstă de 35 de ani, a născut astăzi un băiețel perfect sănătos, iar anunțul l-a făcut pe contul de socializare, acolo unde a publicat și o poză: „Suntem cei mai fericiţi din lume! Astăzi Alexandru a venit pe lume. Nu există bucurie mai mare pe pământ! Nu există dar mai mare pentru noi. Mulţumim Doamne pentru această binecuvântare!” – a scris soprana pe contul său de Facebook

Ianna Novac mai are o fetiță, pe nume Erika, și a dezvăluit și ce nume va purta băiețelul său: „Eu nu ştiam că sunt însărcinaţă. Ericuţa noastră ne-a adunat într-o seară şi zice ea: să ştiţi că eu m-am hotărât, o să am un frăţior şi o să îl cheme Alexandru. Noi am început să râdem. Au trecut vreo două zile. Am luat un test întâmplător. Aveam nişte stări, dar diferite. Când am ajuns acasă, a ieşit testul pozitiv. Am zis Doamne Dumnezeule. Am fost la biserică şi vorbeam cu preotul că sunt însărcinată. Şi da, este băiat şi o să îl cheme Alexandru. Ericuţa este un copil adorabil, eu acum sunt topită după copii și nu am fost aşa”, – a mărturisit Ianna Novac în urmă cu ceva timp la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook

