Iana Novac, o familistă convinsă: „Orice om în lumea asta greșește!”. Ce spune soprana despre înșelat și acceptare / Exclusiv

Soprana Iana Novac (40 de ani), cunoscută în lumea muzicală nu doar pentru vocea sa uimitoare, ci și pentru valorile puternice pe care le promovează în viața personală, vorbește despre infidelitate, asumare și iertare. Căsătorită de mai bine de 20 de ani cu tenorul Octavian Dobrotă, împreună cu care are doi copii, artista afirmă că fidelitatea și loialitatea sunt fundamentale pentru un parteneriat sănătos.

În ciuda succesului său profesional, Iana Novac a ales întotdeauna să acorde o importanță deosebită relațiilor interpersonale din viața personală. Pentru ea, familia reprezintă un pilon de stabilitate și fericire, iar relația cu partenerul de viață este fundamentul unei vieți împlinite.

Iana Novac, despre înșelat: „Nu poți să distrugi o familie pentru un astfel de act!”

Deschisă și asumată, soprana Iana Novac vorbește despre subiecte delicate precum înșelatul și acceptarea în cuplu. Pentru ea, încrederea și respectul reciproc sunt esențiale într-o relație solidă. Iana Novac consideră că fiecare cuplu se confruntă cu provocări și obstacole pe parcursul relației sale, iar modul în care cei doi parteneri gestionează situațiile dificile poate defini evoluția lor pe termen lung.

În cadrul unui interviu acordat pentru Unica.ro, soprana a vorbit despre înșelatul într-un cuplu stabil, dar și despre acceptare și motivare. Iana Novac este căsătorită de mai bine de 20 de ani cu tenorul Octavian Dobrotă, iar împreună au doi copii, pe Erika și pe Alexandru.

„Orice om în lumea asta greșește, important este ce faci după ce te trezești și cum corectezi lucrurile astea ce faci după. Dacă treci prin asta și nu ai învățat nimic înseamnă că e o problemă și normal că nu mai treci peste chestia asta, dar atâta timp cât există dragoste, atâta timp cât există respect, totul se poate corecta și să mergi înainte.

Nu poți să distrugi o familie pentru un astfel de act care nu valorează doi bani! Da, nu poți să treci dacă, nu știu, partenerul tău se duce cu altcineva și te-a trădat total, adică s-a destrămat toată familia, este foarte dureros, da! Dar, atâta timp cât a greșit, nici nu și-a dat seama, nu cred eu că-n zilele noastre și în secolul în care noi trăim, asta ar fi… Uite, de exemplu, acum câțiva ani dacă m-ai fi întrebat aș fi spus categoric nu, dar, uite, vezi, viața te schimbă, viața te modelează, vezi atâtea lucruri în jurul tău și îți dai seama că multe alte lucruri sunt mai importante decât orgoliul nostru.” a precizat Iana Novac pentru Unica.ro.

În ceea ce privește înșelatul, Iana Novac este fermă în convingerea sa că fidelitatea și loialitatea sunt fundamentale pentru un parteneriat sănătos. Ea crede că trădarea în cuplu nu este doar o problemă de infidelitate emoțională sau fizică, ci afectează în primul rând încrederea și respectul reciproc. Cu toate acestea, Iana Novac promovează și ideea că iertarea și acceptarea pot juca un rol important în reconstruirea unei relații după o criză de încredere.

Iana Novac: „Poți să-ți înșeli partenerul și prin mintea ta!”

Soprana Iana Novac oferă o viziune profundă și autentică asupra relațiilor de cuplu, bazată pe experiența sa personală și pe înțelepciunea acumulată de-a lungul timpului, după o căsnicie de 20 de ani. Artista încurajează cuplurile să investească în comunicare, înțelegere și compromis pentru a construi o relație armonioasă și durabilă. Pentru Iana Novac, familia rămâne mereu centrul universului său, iar dragostea și respectul sunt temeliile pe care se clădește viața ei de cuplu.

„Tu știi ce înseamnă a înșela?! Nici măcar nu trebuie să te duci să faci dragoste cu cineva, poți să-ți înșeli partenerul și prin mintea ta, tu să fii cu acea persoană și mintea ta să fie în altă parte. Este la fel de grav, nu este nimic… Dar tu poate nu știi lucrul ăsta! Că el n-o să vină să-ți spună `Știi, eu sunt cu tine, dar eu mă gândesc la alte femei sau mă gândesc când o să apară femeia aia a vieții mele…`, dar stă cu tine că-i e bine, că are o mâncărică, o căsuță, că are ceva… Nu asta este!

Este esența, trebuie văzută esența în tot! Nu este nimeni perfect pe lumea asta, niciunul dintre noi. Și tocmai de asta trebuie să lucrăm la sufletul nostru, la interiorul nostru și să vedem lucrurile real așa cum sunt. Și ceea ce a unit Dumnezeu așa trebuie să rămână!” a încheiat Iana Novac pentru Unica.ro.

