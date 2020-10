Gina Pistol, surprinsă cu o pereche de căști pe burtică. Vedeta i-a pus muzică fetiței

Pentru Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36 ani), vestea sarcinii a venit ca o binecuvântare. Cei dou trăiesc de mult o frumoasă poveste de dragoste, iar acum, rodul iubirii lor va căpăta viață. Gina este în primul trimestru de sarcină și și-a luat rolul de viitoare mămică în serios. Pentru a nu se confrunta cu probleme, vedeta a renunțat temporar la proiectele profesionale și a adoptat un stil de viață liniștit ce include multă odihnă, multă relaxare și o alimentație sănătoasă. Dar Gina nu are grija numai de ea în această perioadă, ci și de fetița pe care o poartă în pântec.

Deoarece știe cât de benefic este impactul muzicii asupra dezvoltării fătului, Gina își pune adesea o pereche de căști pe burtică pentru ca micuța să poată simții vibrațiile muzicii. Gina a postat pe pagina sa de Instagram un clip în care le arată tuturor cum „ascultă” fetița ei și a lui Smiley muzică. Despre genul muzical pe care l-a ales nu a menționat nimic însă. Să fie oare vorba chiar despre piesele cântate de viitorul tătic Smiley?

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Smiley și Gina au anunțat oficial că vor deveni părinți la sfârșitul lunii septembrie pe rețelele de socializare.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, a scris Gina ân urmă cu câteva săptămâni, pe contul personal de Instagram.

Surse foto – Facebook/Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro