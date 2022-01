Gina Pistol a slăbit 2 kg în doar câteva zile. Cu cine se antrenează vedeta

Gina Pistol (41 de ani) este mai determinată ca niciodată să-și recapete silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată. De o săptămână, Gina s-a apucat de dietă și de un antrenament fizic intensiv, pentru a da jos surplusul de kilograme acumulat în timpul sarcinii.

Partenera de viață a lui Smiley s-a îngrășat 27 de kilograme cât timp a fost gravidă.

Azi îi fac o surpriză trupului. Azi mă apuc de sport și dietă. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. Sport n-am mai făcut de vreo 3 ani. În luna a noua de sarcină îmi arăta cântarul 80 de kilograme. Acum, la 10 luni distanță, atât îmi arată cântarul. Nu sunt în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva. Adevărul este că mă simt muuuult mai bine când fac sport, când mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și un tonus psihic. Am început un program de 12 săptămâni ca să-mi reintru în formă – anunța Gina Pistol pe contul său de Instagram, acum o săptămână.

Fosta prezentatoare de la Asia Express s-a ținut de treabă și până acum crica 2 kilograme.

Foarte entuziasmată de reușita ei, Gina Pistol a postat pe Instagram o fotografie cu dovada că a reușit să ajungă atât de repede la 63,2 kg, de la 65.1 cât avea când s-a apucat de dietă.

Dar Gina nu face singură antrenamentele, ci este acompaniată și de iubitul ei, Smiley, care își dorește și el să mai dea câteva kilograme jos și să ajungă într-o formă fizică mai bună. Cei doi s-au filmat în timpul antrenamentelor și au făcut publice momentele, postându-le pe conturile lor de socializare sub forma unor InstaStory-uri.

Gina și Smiley au devenit părinții micuței Josephine pe 9 martie 2021. În urmă cu câteva luni, prezentatoarea de televiziune dezvăluia că s-a confruntat cu o serie de obstacole în perioada sarcinii, dar, în cele din urmă, a trecut cu bine peste toate.

După ce am aflat, în urma unui control de rutină, că am șanse foarte mici să rămân însărcinată, adică undeva la 0,1, această întrebare îmi tulbura liniștea pe care încercam să o mențin cu greu în sufletul meu. De fiecare dată îmi puneam pe chip zâmbetul social și răspundeam “când o să fiu pregătită, când o să fie”, dar numai eu știu ce era în sufletul meu.

În timpul sarcinii am resimțit din plin presiunea [afișării] unei imagini perfecte. În timp ce corpul meu se modifica pentru a-i face loc fetiței mele, am înțeles că frumusețea cuprinde diverse contururi. Când am aflat că voi deveni mamă, am realizat că universul meu se va schimba definitiv.

Primele luni de sarcină mi-au pus pe față un zâmbet imens. Pe lângă oamenii care îmi transmiteau energie bună și gânduri frumoase, au fost și cei care m-au criticat dur și care mă judecau în orice făceam. Am încercat mereu să opresc lupta asta dintre ce e bine pentru mine și pentru micuța mea și ce ar trebui să fie confortabil pentru restul oamenilor – povestea Gina Pistol, în 2021.