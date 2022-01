Diagnosticul primit de Lucian Viziru după ce, inițial, medicii l-au suspectat de infarct. „E o afecțiune de care poate suferi oricine”

Lucian Viziru (45 de ani) a început anul 2022 internat în spital. Artistul a ajuns la Spitalul Floreasca, din București, pe 31 decembrie 2021, după ce e acuzat dureri puternice în piept și o stare generală de rău.

Au început dureri în capul pieptului, durerea se ducea pe brațul stânga jos. Am aflat că ăsta este semn de infarct ulterior. M-am dus lal spitalul de Urgență unde am fost tratat foarte bine. A fost dureros. Când enzimele au ieșit pozitive am făcut pe mine, la figurat. M-au băgat într-un salon de Terapie Intensivă unde eram monitorizat în permanență, au început atacurile de panică. Mi-era frică să adorm – spunea Viziru, în urmă cu câteva săptămâni.

De curând, Lucian Viziru a vorbit despre diagnosticul primit de medici, după ce a a fost suspus mai multor investigații medicale. În momentul internării în spital, cântărețul a fost suspect de infarct. Ulterior, după mai multe analize, s-a stabilit că artistul a suferit o miocardită.

Tot în aceeași înregistrare, Viziru a discutat și despre problema vaccinări anti-COVID-19, deoarece mulți dintre fanii lui i-au spus că problemele de sănătate avuute la începutul anului au fost din cauza imunizării. Viziru a ținut să lămurească această prolemă și spune că nu există absolut nicio legătură între vacinare și miocardita cu care a fost diagnosticat.

După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ala de răceană, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2. Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu a fost de la vaccin – a adăugat fostul component al trupei “Gaz pe foc”.