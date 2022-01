Lucian Viziru, despre experiența din spital: „M-au băgat la ATI. Mi-era frică să adorm!”

Lucian Viziru (45 de ani) a început noul an în spital, unde a fost internat din data de 31 decembrie 2021 după ce a acuzat o stare generală de rău și dureri puternice în piept. În urma analizelor și investigațiilor medicale, medicii au suspectat că Viziru ar fi suferit un infarct. Artistul a fost externat din Spitalul Floreasca, unde a stat cinci zile și a făcut câteva declarații cu privire la experiența din spital.

„Se poate să fi fost un infarct, o miocardită sau o angină. Au început dureri în capul pieptului, durerea se ducea pe brațul stânga jos. Am aflat că ăsta este semn de infarct ulterior. M-am dus lal spitalul de Urgență unde am fost tratat foarte bine. A fost dureros. Când enzimele au ieșit pozitive am făcut pe mine, la figurat. M-au băgat într-un salon de Terapie Intensivă unde eram monitorizat în permanență, au început atacurile de panică. Mi-era frică să adorm.

Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut și stresul ăsta cu mutatul din Germania înapoi în România a fost mare. N-a fost o perioadă ușoară… În ultimele patru luni să stau fără Ema, copilului i-a fost și lui greu”, a dezvăluit Lucian Viziru în emisiunea “La Măruță”.

De șapte ani, Lucian Viziru, soția, Ema și copilul lor, Mihai, au stat în Germania. Recent, ei s-au întors în România, iar fostul component al trupei “Gaz pe foc” spune că viața peste hoatre nu a fost prea ușoară.

“Am plecat în Germania acum șapte ani, acum patru ani ultima dată. M-am stabilit acolo. După doi ani am venit în România, am vrut să fac școala de tenis aici, nu a mers și am plecat înapoi în Germania unde eram antrenor de tenis. Ajunsesem însă să mă plafonez. Planul era să ne întoarcem în România undeva de Paște, am stat în Germania patru luni fără nevastă. Nu vreau să mor să nu-mi văd copilul la majorat sau să nu-mi văd nepoții.

Fumam jumătate de pachet pe zi. (…) Sunt sincer foarte bucuros că am făcut pasul ăsta. Există foarte multe oportunități și mi-a fost dor de România. La vremea respectivă, când am plecat din țară, o luasem pe căi greșite. Anturajul era unul de genul care spunea că ceea ce fac este o rușine. Ajunsesem să cred chestia asta (…) Am apelat la planul B, asta cu tenisul. Cred că a fost o greșeală. Spunea cineva, nu mai știu cine, dar un actor mare: nu există roluri proaste, doar actori proști”, a adăugat Viziru.