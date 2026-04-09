Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu i-a adus un omagiu emoționant tatălui său, Mircea Lucescu, pe 8 aprilie, la Arena Națională. Gestul simbolic a marcat un rămas-bun dureros.

Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu

Arena Națională a devenit locul unui moment de adâncă emoție și respect, când mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al legendarului antrenor a fost depus pe gazonul stadionului, iar gestul fiului său, Răzvan Lucescu, a impresionat profund. Potrivit Spynews, printre lacrimi și candele aprinse, Răzvan a depus o minge, simbol al pasiunii și carierei tatălui său.

Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc și internațional, s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, după o luptă îndelungată cu boala. Pierderea sa a lăsat un gol imens, iar ceremonia de pe Arena Națională a fost un prilej pentru admiratori, colegi și familie să-și exprime recunoștința și admirația pentru cel supranumit „Il Luce”.

Ce a învățat Răzvan Lucescu de la Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, vizibil marcat de această pierdere, a dat glas durerii sale printr-un gest simplu, dar încărcat de semnificație. Mingea depusă la căpătâiul tatălui său nu a fost doar un omagiu personal, ci un simbol al moștenirii pe care Mircea Lucescu a lăsat-o în urmă. Imaginile de la ceremonie vorbesc de la sine despre respectul și iubirea pe care Lucescu le-a inspirat în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani pentru Antena Stars, Răzvan a vorbit despre impactul pe care l-a avut tatăl său asupra formării sale ca om și profesionist.

„De la el am învățat ce înseamnă respectul, munca, cum să îți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor. Că a vrut să îmi transmită, că am fost alături de el zi de zi și văzându-l l-am luat ca exemplu, aceasta este altă discuție. Am muncit și muncesc foarte mult, în timp am fost afectat de foarte multe discuții, lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor”, spunea antrenorul lui PAOK.

Moștenirea lui Mircea Lucescu nu constă doar în trofeele și realizările sale, ci și în valorile pe care le-a insuflat și în respectul pe care l-a câștigat de-a lungul carierei.

Foto: Libertatea.ro/Vlad Chirea

