Geanina Ilieș și-a surprins familia cu planul făcut: “Acest Crăciun va fi cu totul și cu totul special”/ EXCLUSIV

După ani buni în care mama ei a fost șefă în bucătărie și a surprins-o cu preparatele tradiționale pregătite pentru sărbători, Geanina Ilieș a decis să își asume acest rol. Vedeta și-a anunțat familia că se va ocupa personal de întreaga masă de Crăciun, dorindu-și să bifeze o premieră în acest an.

Șatena a deprins de la mama ei multe secrete culinare, iar acolo unde are anumite nelămuriri, Geanina s-a obișnuit să se documenteze amănunțit pe internet. Fosta știristă a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica.ro, planul ei de sărbători, urmând să facă reuniurea familiei fie la ea acasă, fie la fratele ei care locuiește foarte aproape de ea.

Geanina Ilieș are o siluetă de invidiat pe care și-o menține și cu ajutorul unei alimentații sănătoase. Prin urmare, în meniul vedetei să găsesc mâncăruri fără prăjeli, fără grăsimi, preparate cât mai clean. Dacă multe gospodine nu se încumetă să frământe tradiționalii cozonaci, fosta prezentatoare TV nu are nicio teamă în acest sens. Geanina susține că are experiență și că feedback-ul primit a determinat-o să se ocupe în acest an inclusiv de desert.

Geanina Ilieș: „E cel mai frumos Crăciun pentru ai mei”

“Abia aștept să vină sărbătorile, pentru că acest Crăciun va fi cu totul și cu totul special, pentru că sunt pregătită să gătesc. E cel mai frumos Crăciun pentru ai mei, pentru că vor avea parte de un eveniment absolut fabulos, eu voi găti toată masa, pentru prima dată. Sper să le placă și dacă nu le place, asta e”, a declarat entuziasmată, în exclusivitate, pentru Unica.ro, Geanina Ilieș.

Geanina Ilieș: “Îmi pace să fac cozonac și iese foarte bun”

Vedeta recunoaște că nu are o vastă experiență în bucătărie, întrucât aria ei de acoperire s-a limitat la mâncăruri sănătoase și care nu necesită multe ore de petrecut în bucătărie. Cu toate acestea, șatena este entuziasmată să învețe lucruri noi. Iar pentru acest lucru apelează la sfaturile culinare de pe internet, descoperind rețete noi și punându-le în aplicare.

“Nu gătesc de toate, gătesc doar ce trebuie. Gătesc lucruri mai simple, îmi place să fac paste, supe, nu pregătesc lucruri complicate. În schimb, dacă îmi lași laptopul lângă mine, știi cum sunt? Cea mai bună pe Google și îmi ies. Îmi place să fac cozonac și îmi iese foarte bun, ca să nu mai zic că de Paște am făcut pască”, ne-a spus Geanina Ilieș.

Geanina Ilieș: “Vreau să fiu cea mai bună în bucătărie anul acesta”

Geanina Ilieș își amintește cu drag de copilărie, de bucuria împodobirii bradului, de nerăbdarea cu care ea și frații ei îl așteptau pe Moș Crăciun și de curiozitatea de a descoperi cadourile pe care le primeau. Fiind singura fată dintre cei cinci copii, Geanina era răsfățată de frații ei. Chiar dacă fiecare și-a format propria familie, tradiția de a fi împreună de Crăciun a rămas și an de an, mama are grijă să treacă pe la fiecare sau, în funcție de planurile copiilor, să îi aștepte la ea acasă.

“Mama face sarmale spectaculoase și am învățat de la ea. Anul acesta vreau să le fac fără să îmi explice cum se fac, pentru că țin minte de anul trecut și vreau să fiu cea mai bună în bucătărie anul acesta. Știi cum e mama? Cum e cloșca aceea cu pui, pentru că noi suntem cinci frați, iar eu sunt singura fată între patru băieți.

Mama tot timpul gătește pentru toată lumea, chiar dacă cumnatele mele gătesc și se pregătesc de sărbători, mama tot timpul trece pe la fiecare cu coșul acela plin de merinde, așa a făcut tot timpul. Sau de sărbători ne strângem noi la ea. Ea ne întreabă tot timpul: Ce faceți de sărbători? Veniți la mine sau vin eu la fiecare?”, a declarat, pentru Unica.ro, Geanina Ilieș.

Ce relație are Geanina Ilieș cu fiul ei: “Băiatul meu este cel mai bun prieten al meu”

Fosta prezentatoare TV a anunțat familia de planul ei în ceea ce privește realizarea meniului complet pentru Crăciun. Singurul detaliu care mai trebuie stabilit este dacă ea va fi gazdă sau masa în familie va avea loc la unul dintre frați.

“Anul acesta o să fie reuniunea la mine acasă sau la fratele meu, să vedem, acum suntem cu organizarea, noi stăm foarte aproape, în același cartier”, ne-a spus ea.

Geanina Ilieș este antreprenor de 8 ani, deținând un salon de înfrumusețare. Înainte de a intra în televiziune, Geanina Ilieș a lucrat în modelling, câștigând titlul de Miss Fotomodel România. A prezentat știri la Antena 1, apoi a fost concurentă la Ferma Vedetelor (Pro TV), dar și gazda emisiunii “Gospodar fără pereche”. Ultima emisiune prezentată de ea a fost „Hai să fim super”, la PRO TV Plus, unde a avut ca invitați foști sau actuali sportivi de top ai României. A decis să ia o pauză pe micul ecran și să aibă mai mult timp pentru Patrick, fiul ei adolescent.

“Băiatul meu este cel mai bun prieten al meu, ne înțelegem foarte bine, a crescut, are 16 ani”, ne-a spus ea. Geanina Ilieș face parte din distribuția lungmetrajului “O secundă”, ea având în palmares și alte producții.

