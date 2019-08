Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, dezastru după nuntă: „E nebunie aici”

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au lăsat nefinisată o parte a gardului de acasă, special pentru ca invitaţii să îşi arate imaginaţia, iar ceea ce a ieșit este „o nebunie”, așa cum însăși mireasa a transmis: „E dezastru, e nebunie aici, toate puse cum s-a putut de dimineaţă. Dar nu contează. Poate nu mă credeţi, dar au rămas şi sticle pline. Iar sarmalele au fost luate la pachet, tot ce a mai rămas. În curte, aşa ca după petrecere, nebunie, sticle aruncate. Gazonul nostru e plin de confetti, mesele sunt abandonate, dar important e că au susţinut oameni care s-au distrat”, – a transmis Gabriela Cristea pentru spynews.ro.

„Ne-am gândit să ne facem şi să le facem o surpriză celor care au fost prezenţi. Am lăsat unul dintre gardurile noastre nefinisate şi i-am pus aseară pe invitaţii noştri să ne scrie mesaje aici pe gard. Ăsta e primul, scris de mine cu o seară înainte de eveniment. În rest… invitaţii noştri care s-au distrat, au dat în mintea copiilor şi au început să scrie ce le-a trecut prin minte şi ce şi-au dorit să ne ureze. Cineva a desenat un soare şi a scris „Hai, Steaua!” şi chitara, Champions League, dar au fost şi mesaje aşa mai de corason. Alt mesaj: „Voi aţi demonstrat că iubirea face minuni, love, Anca şi Filip”. Mulţumim, Anca! A, şi un P.S: „Mai faceţi un băiat să nu rămână Tavi singurel.” Lasă, că are trei fete, două mici şi una mare. Aşa desene, desene. „Să aveţi numai zile pestriţe!” De la cine credeţi, Ade şi Virgil. „Gabi plus Tavi egal love”. Ca pe vremuri”, – a exemplificat Gabriela Cristea pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook

