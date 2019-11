Gabriela Cristea, despre Tavi Clonda, la 6 ani de când s-au cunoscut: „Mi-a schimbat valorile”

Gabriela Cristea, în vârstă de 40 de ani, și Tavi Clonda, 35 de ani, au o relație de invidiat. Cei doi au împlinit șase ani de când sunt împreună, ocazie cu care îndrăgita perezentatoare de televiziune i-a făcut o declarație emoționantă: „Întâlnirea cu el mi-a întors viața cu susul în jos, mi-a schimbat valorile și mi-a alinat zbuciumul sufletesc. Suntem de peste 6 ani împreună și am construit împreună cât pentru 6 vieți. Abia aștept să văd ce o să mai vină! @taviclonda #victorienii #taticlonda #loveofmylife”, – a scris Gabriela Cristea pe contul său de socializare.

Tot pe contul său de socializare, recent, Gabriela Cristea a dat detalii edspre cea de-a treia sarcină: „Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională, (proiecte TV și online, evenimente, concerte etc.) carieră ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minuntate apărute în viața noastră, fetele. Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă și nu numai, dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba mai mult, va așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea Like a star”, – a scris Gabriela Cristea pe contul său de socializare.

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro