Fosta soție a lui Andrei Perneș, mesaj tranșant pentru ultima lui iubită. „Fiecare știe ce a fost!” De ce a răbufnit Sabrina

Sabrina Imbrea a avut o reacție dură când a fost întrebată în mediul online despre Ancuța, cea care a fost iubita lui Andrei Perneș în ultima perioadă a vieții lui. Fosta concurentă de la „Mireasa” a spus că nu o interesează ce relația avut Ancuța cu fostul ei soț. Ce dezvăluiri a făcut despre tânără.

Ce spune fosta soție a lui Andrei Perneș despre fosta lui iubită

După moartea lui Andrei Perneș, Sabrina, fostă concurentă a emisiunii matrimoniale „Mireasa” și fosta soție a lui Andrei, a primit o mulțime de mesaje din partea fanilor. Printre multele cuvinte de susținere și mesaje de doliu, au existat și curioși care au vrut să afle ce părere are Sabrina despre Ancuța, cea care a fost iubita lui Andrei Perneș în ultimele luni de viață.

Sabrina și Andrei Perneș, care și-a pierdut viața pe 19 februarie 2025, într-un cumplit accident rutier, s-au întâlnit în emisiunea „Mireasa” și s-au căsătorit. După doi ani, cei doi au ajuns la divorț. Iar ulterior, Andrei Perneș și-a găsit alinarea în brațele Ancuței, care a rămas cu el până la tragedia din 19 februarie.

Sabrina a fost întrebată în mediul online de Ancuța, iar răspunsul ei a fost unul tranșant.

Citeşte şi: Andrada Perneș, imagine dureroasă, la o săptămână după moartea lui Andrei Perneș. Ce a apărut la locul accidentului

Citeşte şi: Fosta soție și fosta iubită a lui Andrei Perneș s-au întâlnit la înmormântarea tânărului. Gestul făcut de cele două la mormântul fostului concurent „Mireasa”

Citeşte şi: Andrada și prietenii lui Andrei Perneș, gest emoționant după moartea tânărului. Sora fostului concurent „Mireasa” a filmat ce s-a întâmplat la mormântul fratelui ei

CONȚINUT VIDEO UNICA

Citeşte și: Andrada Perneș, pusă la zid pentru că postează zilnic materiale cu fratele ei decedat. „Nu e bine! Doare!” Ce se ascunde, de fapt, în spatele comportamentului ei

”Nu mă mai întrebați de Ancuța. Fiecare își simte durerea, fiecare știe ce a fost, nu mă bag peste nimeni, nu știu, nu mă interesează și dacă știu nu explic nimănui nimic. Nimeni nu vrea să fie pansament, nimeni nu vrea să fie rănit”, a declarat Sabrina Imbrea, într-un live pe TikTok.

Ce părere are sora lui Andrei Perneș despre Sabrina și Ancuța

Andrada Perneș și-a exprimat constant durerea în mediul oline după moartea fratelui său. Tânăra a postat frecvent mesaje emoționate legate de pierderea sa și diverse imagini dureroase de la locul unde Andrei și-a pierdut viața, dar și de la mormântul acestuia.

Andrada le-a luat apărarea Ancuței și Sabrinei după ce au fost acuzate că l-au făcut să sufere pe Andrei.

„Nu mai dați în Sabrina, nu are nicio vină. Cu ce e de vină dacă nu au mai putut să meargă pe același drum la un moment dat? Cu ce? Sunt atâția oameni care se despart, asta a fost, hai să fim oameni. (…)” a spus sora fostului concurent din sezonul 5 „Mireasa” despre fosta soție a acestuia.

Cât despre Ancuța, Andrada spune că a cunoscut-o și este un om minunat.

„Ancuța a fost inclusiv la noi în casă de foarte multe ori, Ancuța este un om minunat și un suflet atât de bun. Știu că am postat și eu acel videoclip când încercam să ridicăm un lampion și a sărit lumea în sus și în aer că râdea. În acel videoclip dacă vă uitați toți râdeam pentru că am încercat de vreo 3-4 ori să ridicăm acel lampion și nu puteam.



Și tot ziceam să nu mă mai necăjească că el mă necăjea foarte mult că eram sora lui mai mică, mă sâcâia. Cumva am râs toți, nu a fost ceva că a râs Ancuța că îi pare bine. Doamne ferește de așa ceva”, a spus Andrada despre Ancuța.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News