Când apăre filmul cu povestea 5Gang realizat de Selly și colegii lui

Selly este, în momentul de față, cel mai urmărit vlogger din România, având un canal de YouTube cu peste 2,3 milioane de abonați.

Pe lângă succesul de pe YouTube, Selly a visat mereu la a juca într-un lungmetraj – și, în loc să aștepte oferte, a decis să își ia soarta în propriile mâini și să se apuce singur.

„Tocmai am terminat un film, un lungmetraj care va ieși în cinema de Crăciun”, a zis el. „Se investesc foarte mulți bani în proiectele astea, iar pe lângă bani, mult timp se investește în a alege locațiile potrivite. E un proces extrem de greu, mai ales când mai ai și de lansat piese, de făcut vloguri”.

Cât despre genul filmului, Selly a spus că acesta va fi o comedie. „E o comedie. Am ales Crăciunul ca temă pentru că 5 Gang s-a lansat acum doi ani de Crăciun și are sens în povestea asta. Am vrut să facem o comedie ușoară, la care să râdă atât fanii noștri, cât și oamenii mai mari. E o comedie de familie, să zic așa. Cred că o să prindă pentru că este autentică. Spune povestea noastră și prezintă chimia dintre noi”.

Regizorul filmului este nimeni altul decât Matei Dima, cunoscut drept BroMania. „Am avut o mică parte și în producție, o mică parte și în regie, dar eu am fost actor”, a mai spus Selly. „Ăsta a fost scopul meu principal. Filmul este în regia lui Matei Dima, iar echipa care a lucrat la film este la primul proiect cinematografic. Toți au mai lucrat pentru spoturi publicitare sau chestii mai micuțe, dar este prima dată când fac un film. Pentru o echipă de debutanți și un regizor debutant și niște actori, o să vedeți că rezultatul o să vă impresioneze”.

Filmul nu a fost susținut financiar de vreo instituție publică și, surprinzător sau nu, nici sponsorizări prea multe nu a avut. Bugetul de producție a stat în mare parte din încasările obținute din YouTube și nu numai (spre exemplu, Selly ia lunar 15.000 de euro din urma videoclipurilor realizate).

„Nu am vrut să ne bazăm nici pe CNC, nici pe alte surse de finanțare de la stat, pentru că noi credem că avem o comunitate puternică în online și credem că profitul nu este cea mai importantă chestie”, a explicat vloggerul. „Noi facem filmul ăsta pentru că înglobează perfect cine suntem, ce facem. Eu de când m-am apucat de YouTube, de 7 ani, mereu mi-am dorit să fac o chestie cu o echipă mare, cu zeci de oameni, să fac filme. Pentru mine să fiu rolul principal într-un film, să iau parte la producție este un vis împlinit”.

