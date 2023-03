16 ani fără Șerban Georgescu! Fata compozitorului și a lui Eniko Georgescu, în lacrimi: “Mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă el nu ar fi murit!”

Eniko Georgescu este femeia cu care Șerban Georgescu s-a căsătorit la câțiva ani după despărțirea de Mădălina Manole. Povestea lor a fost completată de apariția Alessiei, fiica pe care compozitorul și-a dorit-o foarte mult, dar pe care nu a apucat să o vadă crescând.

Șerban Georgescu s-a stins la 54 de ani, în urma unui infarct, iar cei dragi s-au împăcat greu cu dispariția lui și cu durerea pe care o lăsase în urmă. De la plecarea cunoscutului compozitor Șerban Georgescu s-au împlinit, zilele trecute, 16 ani, iar mesajul Alessiei este unul cutremurător.

Alessia crede că ar fi avut o relație minunată cu Șerban Georgescu

Alessia, care avea avea doar un an și șase luni la moartea lui Șerban Georgescu, a fost crescută de Eniko Georgescu, care i-a fost și tată și mamă. Frumoasa brunetă a făcut totul pentru fiica sa, dar nu a reușit să umple golul pe care l-a lăsat fostul său soț în sufletul fiicei lor.

Alessia are aproape 18 ani astăzi și nu există zi în care să nu se gândească cum ar fi fost viața ei dacă celebrul ei tată, Șerban Georgescu, ar fi fost în viață.

Șerban și Eniko Georgescu, la botezul fiicei lor

“Trece o zi…trec două…și a mai trecut un an. 4 martie este o zi în care toți am avut de suferit, mai mult sau mai puțin. Acum 16 ani, tatăl meu, regretatul compozitor Șerban Georgescu, s-a stins din viață. Nu am apucat să-l cunosc, pe vremea aceea aveam încă un an și 6 luni.

În fiecare zi am momente când mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă el nu ar fi murit. Ce s-ar fi schimbat? Probabil acum am fi cântat amândoi la pian și am fi avut o relație tată-fiică de nedescris, am fi compus, cântat împreună, i-aș fi cerut sfaturi despre băieți, el ar fi putut să mă mângâie pe creștetul capului sau mă îmbrățișeze asigurându-mă că totul va fi bine.

Însă destinul a decis altceva. Nu mi-a fost dat să-l am lângă mine. Așa a fost să fie, nu putem controla nici timpul, nici spațiul, firul morții este un lucru inevitabil. Azi suntem, mâine nu mai suntem”, mărturisește Alessia Georgescu.

Fiica lui Șerban Georgescu, despre “moștenirea” lăsată de celebrul ei tată

Tânăra recunoaște că a crescut cu gândul că el e undeva sus și îi veghează pașii.

„Încă de când eram mică, mama și cu mine l-am ținut în viață în inimile și rugăciunile noastre. Ea a depus mult efort ca să mă crească. Mi-a ținut loc și de mamă și de tată. Poate viețile noastre ar fi fost altfel dacă el ar fi fost în viață trup și suflet, dar nu ne-a fost dat să ne bucurăm de acest om minunat. Îi sunt veșnic recunoscătoare, deoarece a întâlnit-o pe mama și ulterior mi-au dat viață.

Tatăl meu a fost și este totodată și ancora mea de a supraviețui, de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze, de a trăi fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Tot el este cel care mă îndrumă să iau deciziile corecte când vine vorba de alegerile pe care viața ni le întinde.

Chiar dacă nu am avut niciodată șansa de a-i spune “tată”, el respiră și trăiește prin sufletul meu și toată ființa mea. Chiar dacă el nu mai este pe pământ, totuși, el este viu prin mine, munca, viața și sufletul lui”, mărturisește fiica lui Șerban Georgescu.

Alessia spune că moștenirea ei o reprezintă astăzi șlagărele pe care tatăl său le-a lăsat în urmă și iubirea oamenilor la sufletul cărora au ajuns.

“În viață trebuie să învățăm să fim recunoscători chiar și pentru răul pe care îl primim deoarece ne alegem cu lecții care ne transformă. El m-a învățat toate lucrurile astea, într-un mod cu totul și cu totul divin.

Cea mai mare moștenire a mea sunt șlagărele sale și oamenii care îi comemorează memoria prin festivaluri. Te iubesc, tată! Știu că ești permanent cu mine!”, adaugă fiica lui Eniko Georgescu.

Eniko Georgescu și Șerban Georgescu s-au iubit vreme de patru ani. După moartea compozitorului, bruneta, care profesează acum ca psiholog, a încercat să își găsească fericirea și, la un moment dat, a fost aproape de căsătorie. Cu toate astea, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că Eniko a pus capăt relației. Ea are acum 40 de ani, dar pare neschimbată.

Mădălina Manole a regretat despărțirea de Șerban Georgescu

Mădălina Manole a fost căsătorită 15 ani cu Șerban Georgescu,dar a existat un moment când și-a dorit divorțul. “Nu am știut de divorț decât cu o săptămână înainte. Mi-a pus o hârtie pe masă apoi și-a luat bocceluța si a plecat. Nici la ora actuală nu știu ce s-a întâmplat. De ce a vrut să-mi dea personal hârtia de divorț și nu a trimis-o prin poștă așa cum se obișnuiește?”, spunea compozitorul.

Cu toate astea, artista a dat de înțeles mai târziu că regreta despărțirea și nu a reușit să se împace cu ideea că bărbatul pe care îl iubise avea o altă familie. Ba mai mult, moartea lui a devastat-o.

Foto: Facebook