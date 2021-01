Artistul Nick și soția lui, Cătălina, au împreună o fiică, Andreea, în vârstă 13 ani. În septembrie 2020, în emisiunea Vorbește Lumea, duo-ul tată-fiică a vorbit despre cum au decurs lunile de izolare pentru ei.

Fiica lui Nick de la N&D este frumoasă și talentată! Cum arată Andreea?

„Pentru mine a fost vis. Am început să mă machiez în pandemie. Adică să fac machiaje artistice. Așa m-am … specializat. Am multe emoții. Am făcut extrem de multe Tik Tok-uri. Tata s-a apucat recent de vlog. Puteți să-l urmăriți. Nick N&D”, a declarat Andreea.

„Cel mai nasol pentru ea a fost că nu s-a putut întâlni cu colegii în această perioadă. Ieșirile i-au lipsit”, a completat solistul. Întrebată de Adela dacă nu i s-a părut insuportabil să petreacă atât de mult timp cu părinții ei, Andreea a continuat:

„Toți prietenii mi-au spus că este insuportabil să stea cu părinții în casă. Nu înțelegeam cum să fie insuportabil. Pentru mine a fost ca de obicei. Nu a fost nimic schimbat”.

În lunile recente, Andreea a dedicat din ce în ce mai mult timp machiajului. Realizează look-uri îndrăznețe și, uneori, foarte colorate. Imagini cu Andreea și cu machiajele ei găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Noi am fost foarte deschiși. I-am ascultat toate problemele. I-am dat răspunsurile necesare. Am căutat să menținem o relație de prietenie. (…) Când era micuță era cu noi peste tot.

La toate petrecerile noastre a fost prezentă. A stat în majoritatea timpurilor între oameni maturi și singură s-a maturizat foarte devreme”, a adăugat Nick.

