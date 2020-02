Fiica Andreei Berecleanu a crescut – e mai frumoasă ca un fotomodel

În cea mai recentă postare de Instagram, vedeta a împărtășit cu fanii ei două poze cu superba ei fiică, însoțite de o descriere deosebit de emoționantă:

”Am fost intrebata de multe ori daca stiu cat sunt de frumoasa. Deopotriva, de catre femei si barbati. De fiecare data, cu sinceritate 100% si fara falsa modestie, am raspuns ca NU! Pentru ca ceea ce vad eu in oglinda, atunci cand am timp, este un chip placut, cu trasaturi armonioase, un cap mic comparativ cu restul lumii si o alura adolescentina.

Cand ma uit la o poza a Evei, fiica mea, cum e aceasta sau altele, sau cand o vad in realitate, atunci realizez ce inseamna frumusetea. Un parinte, oricat de obiectiv ar fi, isi vede copilul frumos. Eu si subiectiva, si obiectiva, si critica, si daca nu ar fi a mea, o vad frumoasa. Si este! Dar nu o luati ca pe o lauda, e o constatare. Cu toate acestea, ii spun adesea ca frumusetea e trecatoare si nu e suficienta. Eva, tu stii cat de frumoasa esti?”