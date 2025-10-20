„Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”, două noi formate video lansate de Ringier România Media

Ringier România Media își extinde portofoliul cu „Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”. Irina Gologan explorează vulnerabilitatea în familie, iar Raluca Hagiu aduce invitați inspiraționali pentru a celebra puterea începuturilor.

Două noi producții video, «Fericiți, nu perfecți» și «Prima dată», și-au făcut debutul în portofoliul Ringier România Media, aducând în prim-plan povești autentice, emoționante și pline de curaj. Lansarea acestor formate marchează un pas important în misiunea companiei de a livra conținut video premium și relevant.

«Fericiți, nu perfecți», o perspectivă sinceră asupra vieții de familie

Prezentată de Irina Gologan, această emisiune bilunară își propune să exploreze realitatea vieții de familie fără filtre și fără a promova perfecțiunea. «Viața de familie nu seamănă niciodată cu pozele de pe rețelele sociale. Imperfecțiunile ne apropie și ne fac cu adevărat fericiți», afirmă Irina Gologan. Prima ediție a emisiunii îl are ca invitat pe cunoscutul blogger Robert Diaconeasa, alias Daddy Cool, care împărtășește din experiențele și provocările sale ca părinte.

«Prima dată», o emisiune despre curajul de a începe ceva nou

Raluca Hagiu, jurnalist cu o experiență de peste 25 de ani și fost redactor-șef al revistelor «Unica» și «Bolero», lansează podcastul «Prima dată». Acest format se concentrează pe puterea începuturilor și pe curajul de a face primii pași în diverse domenii.

«Fiecare început activează noi resurse interioare, stimulează creativitatea și ne face mai puternici. Totul începe cu o… primă dată», declară Raluca Hagiu. Primul episod al podcastului o are ca invitată pe Andreea Raicu, care împărtășește experiențe inspiraționale din viața sa.

Ringier România Media – lider în inovația digitală

Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships la Ringier România Media, a subliniat importanța acestor noi formate video: «Lansarea celor două noi emisiuni digitale marchează o etapă esențială în misiunea noastră de a oferi conținut video premium, relevant și autentic. Căutăm povești care inspiră, conversații care contează și emoții care ajung la oameni.»

Ionela Lupu, Video Manager al companiei, a adăugat: «Ne concentrăm pe dezvoltarea și diversificarea conținutului video, pentru că este una dintre cele mai eficiente modalități de a comunica și de a ne apropia de public. Colaborările cu Irina Gologan și Raluca Hagiu aduc o perspectivă valoroasă și energie nouă.»

Prin aceste inițiative, Ringier România Media își consolidează poziția ca lider în inovația digitală, continuând să ofere publicului conținut de calitate, care inspiră și conectează oamenii.

