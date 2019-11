EXCLUSIV! Iulia Vântur: „Simțeam că am fost lovită de tren și că nu pot să mă reasamblez“

Multe dintre noi o știm pe Iulia Vântur din vremea când prezenta emisiunea „Dansez pentru tine“ la Pro TV, alături de {tefan Bănică Junior. Cu rochii diafane și un zâmbet seducător, Iulia îți fura privirea imediat ce apărea pe ecran. Pe atunci își făcea treaba fără să își imagineze ce i-ar putea rezerva viitorul. Între timp, Iulia s-a mutat în India, unde a descoperit o nouă lume.

A găsit o țară în care arta este peste tot – de la peisajele țării și casele de pe stradă la bijuteriile și hainele purtate de oameni – și unde culorile alandala formează un estetic neobișnuit de frumos. A învățat limba hindi și s-a topit în peisaj în mod natural. Cu toate astea, nu a uitat o clipă de România – prietenilor de acolo le vorbește cu drag despre țara ei mamă, despre care spune că „are de toate”. Când se întoarce acasă, doamnele de la alimentara pe care o frecventa înainte o întâmpină de fiecare dată cu dragoste.

Astăzi, rochiile de prințesă din vremea „Dansez pentru tine“ se odihnesc în dulap, înlocuite de sariuri colorate. Dar artista nu s-a lăsat pe tânjală, furată de peisajul indian – din contră, are o mulțime de surprize pregătite pentru cei care o urmăresc, printre care și un rol în serialul hollywoodian „Jack Stall Dead”. Mai mult, Iulia a pornit într-un turneu de concerte în America, alături de cântărețul indian Mika Singh. Cei doi au cântat deja în San Francisco, Kansas City și New Jersey și urmează să îi încânte și pe fanii din Detroit, Phoenix și New York.

Am stat de vorbă cu Iulia pentru a afla mai multe despre cum s-a regăsit pe sine pe meleaguri străine și despre cum a reușit să ajungă la Hollywood.

UNICA: De câțiva ani locuiești în India. Cum ai descrie viața ta acolo?

Iulia Vântur: Viața în India este foarte colorată: fonic, vizual, olfactiv, chiar și emoțional. Pentru mine a fost o provocare, o lecție de viață, despre mine, oamenii din jur și principii de viață. Traiul într-o țară străină m-a forțat să văd lumea și din alte perspective, mi-a lărgit viziunea, m-a făcut mai tolerantă, mult mai puternică. Cultura indiană, mediul în care trăiesc sunt diferite și mă stimulează să descopăr mai multe despre mine. Am avut norocul să cunosc oameni speciali, care au avut grijă de mine și m-au făcut să mă simt acolo ca acasă.

Ce lucruri noi ai descoperit în India, care îți plac foarte mult, fără de care simți că nu ai putea trăi?

Pot trăi fără multe, însă oamenii sunt cei care îmi lipsesc cel mai mult. Fie cei din România, fie cei din India. Oamenii, ospitalitatea lor, serviabilitatea lor. Muzica și dansul indian, mâncarea foarte delicioasă, m-am obișnuit să fiu înconjurată mereu de mulți prieteni acolo, să cântăm, să dansăm. Sentimentul că nu știu ce zi este și că oricum nu contează, pentru că în fiecare zi muncim, găsim și momente de relaxare, de respiro. Acolo nu am noțiunea de duminică sau luni. Trăiesc… prezentul!

Ce îți lipsește din România cel mai mult?

Oamenii dragi și pufuleții! Sunt multe lucruri, câteodată mi-e dor de locurile în care obișnuiam să merg – dar când mi-e dor, vin acasă, în România, mă reîncarc cu energia românească și plec la drum.

Trecând de asta, felicitări pentru rolul lui Jo Joyce, obținut în serialul de la Hollywood „Jack Stall Dead“! Cum ai aflat prima oară de rol? A fost dificil să îl obții?

Mulțumesc! Este un film produs la Londra, de Ali Jacko, cu cast internațional. Ali este multiplu campion mondial la kickboxing și unul dintre cei mai dedicați și motivați oameni pe care i-am cunoscut. Îmi este prieten, mă știa, îmi știa aptitudinile, motiv pentru care mi-a propus acest rol. M-a încântat ideea de a juca un rol puternic, care să-mi provoace și limitele fizice.

Nu multe actrițe și nu mulți actori din România ajung atât de departe. Cum se simte să știi că ești parte dintr-o producție hollywoodiană?

Toată viața mea am pus suflet în ce am făcut. Și la știri, și la „Dansez pentru tine“, și în muzică – am făcut totul cu pasiune, nu pentru un target anume. Mi-am dorit să fac proiecte frumoase, care să-mi bucure sufletul, să-mi dea sentimentul de satisfacție și de evoluție. Apoi vin natural și rezultatele. Dar e un parcurs îndelungat, nimic nu vine peste noapte, totul este rezultatul anilor de muncă, experienței, energiei depuse, eforturilor și, foarte adevărat, șansei. Fiecare are steaua și locul lui, cred foarte mult în asta. Primim sau plătim, în funcție de ce am făcut în viață.

Simți o responsabilitate mai mare pentru acest rol față de rolurile pe care le-ai avut în trecut în alte producții?

Mă simt responsabilă pentru aportul pe care îl am în fiecare proiect. Actoria e un joc, însă unul responsabil, de oameni mari. M-am simțit mult mai provocată. A trebuit să mă lupt cu mine, să trag de mine când corpul îmi ceda la antrenamente. Când corpul cedează, mintea te salvează. Motivația de a continua, de a vrea mai mult de la mine m-a făcut să devin și mai puternică. Abia acum am înțeles motivația campionilor, forța lor interioară, focul lor. Faptul că am filmat cu profesioniști în domeniu, care au lucrat în producții mari precum „Mission Impossible“, „Transformers“, „Game of Thrones“ m-a motivat să fiu la înălțimea așteptărilor lor. Nick Mckinless, Daniel Lociccero, Ali Jacko au fost cei care mi-au apreciat munca și mi-au dat entuziasm să mă autodepășesc.

Spune-mi puțin despre rolul lui Jo Joyce. Regăsești ceva din tine în acest personaj?

Da, mă regăsesc în acest personaj. Mereu m-am simțit „action girl“. {tiam că mi se va potrivi mănușă rolul. Jo este un agent secret, în cea mai importantă agenție a lumii, este o femeie puternică, foarte bine pregătită, un combatant greu de doborât, care nu lasă niciun caz nerezolvat, căreia nu îi este frică de nicio provocare, ba chiar este incitată de ele.

Cum te-ai pregătit să intri în pielea lui Jo?

Că un luptător de kickboxing. M-am antrenat inițial în India, cu Gohar Khan, și în Londra cu Daniel Loccicero, care înțeleg că antrenează majoritatea starurilor de categoria A, de la Hollywood. Dorind să obțin rezultate cât mai bune, m-am antrenat inițial prea mult, mușchii îmi deveniseră prea rigizi, făceam antrenamente câte patru ore continuu. Apoi, în Londra, m-am antrenat specific pentru scenele din film. Diminețile erau cele mai dificile. Simțeam că am fost lovită de tren și că nu pot să mă reasamblez.

Ce surpriză plăcută ți-a oferit munca pe platourile hollywoodiene?

Mi-a plăcut coordonarea, precizia, claritatea a ceea ce regizorul dorea în scenele respective, motiv pentru care totul a decurs foarte lin și foarte repede. Am filmat câteva zile, însă va trebui să mă întorc la Londra să finalizăm primul episod. Am avut parte de o întreagă echipă foarte bună, tânără, motivată și haioasă.

În încheiere, ce mesaj îți dorești să le transmiți fanilor tăi?

Vă trimit multă dragoste și orice vă doriți să faceți cu tot sufletul, cu drag. Să credeți mereu în voi!

Credit Foto: Adrian Ivan, PR (foto galerie)

