Exclusiv. Ce a aflat Gina Pistol despre Smiley în izolare

Gina Pistol apare în premieră pe coperta revistei Unica, ediția de iunie.

Frumoasa vedetă de televiziune a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, detalii inedite despre relația ei de cuplu cu Smiley.

Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36) formează, în momentul de față, unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, dar până acum au decis să-și păstreze viața intimă doar pentru ei, departe de ochii lumii. Nu cu mult timp în urmă, Smiley și Gina și-au făcut relația publică pe rețelele de socializare.

În contextul pandemiei de coronavirus, cei doi au profitat de perioada izolării pentru a petrece mai mult timp unul cu celălalt și s-au bucurat de lucrurile mărunte, simple din viață, care le lipsesc în mod normal din pricina programului încărcat pe care îl au.

„Pentru mine a fost o perioadă aglomerată, în care m-am ocupat foarte mult de casă. A trebuit să fiu și gospodină, să spăl, să fac curat, să fac de mâncare, dar în același timp să fiu și divă în live-uri sau pe Instagram”, a dezvăluit Gina Pistol.

Cât despre partenerul său, vedeta susține că a descoperit o latură neștiută a lui.

„În perioada asta am putut să ne petrecem mai mult timp împreună, pentru că de obicei eu sunt prinsă cu filmările, iar el, cu concertele sau cu munca de studio. Am făcut mișcare, am ascultat muzică, ba, mai mult, m-a ajutat și la gătit și la curățenie. Cred că asta am descoperit la el, că se poate implica în câteva dintre treburile casei, pentru că o parte dintre ele consider că sunt pentru mine. La un spălat de vase sau ajutor la gătit se pricepe foarte bine”, a mai spus Gina Pistol.

Într-o perioadă dificilă și stresantă cum a fost izolarea, în care multe relații s-au destrămat, legătura dintre Smiley și Gina nu a avut de suferit, ci din contră, s-a strâns mai tare, cei doi devenind un cuplu și mai puternic.

„În modul în care obișnuiam să ne trăim viața, interacțiunile cu partenerul erau de obicei destul de limitate: seara când ajungeai acasă schimbai două vorbe și te băgai în pat, mai petreceai câteva minute dimineața la cafea și cam asta era tot. Mai rămânea weekendul și vreo două vacanțe. Relația noastră nu simt că s-a schimbat în vreun fel, suntem așa cum eram și înainte, doar că în perioada asta am avut timp să ne bucurăm mai mult unul de altul, să stăm la un pahar de vin, să vorbim despre toate cele ș.a.m.d.”, a mai mărturisit vedeta în interviul acordat în exclusivitate revistei Unica.

