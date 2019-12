EXCLUSIV! Dan Negru, la 30 de ani de la Revoluția din 1989: „Am fost un mare fricos. Când începea să se tragă fugeam din piață”

Dan Negru, în vârstă de 48 de ani, a prins Revoluția din 1989 chiar de la începuturile ei, acasă, în Timișoara. Prezentatorul de televiziune a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Revista Unica că, deși a fost în piață zi de zi, acesta s-a numărat printre cei fricoși: „Stația de tramvai unde așteptam tramvaiul să merg spre casă e chiar lângă casa lui Tokes (pastorul Laszlo Tokes, «scânteia» care a aprins evenimentele din Timișoara – n.r.), așa că am văzut începutul din 15 decembrie. Apoi am fost un mare fricos și de fiecare dată când începea să se tragă fugeam din piață. Am fost acolo zi de zi, dar am fost printre cei fricoși.

Nu mă interesează să dau timpul înapoi. Mi-a plăcut «excursia» mea așa cum a fost ea. Nu aș vrea alta. Profesional, câștigul e că în cei 29 de ani am construit împreună cu mulți alții un sistem media liber. Referitor la plecarea din Timișoara la București, nici azi nu știu dacă am făcut bine sau nu…“ – ne-a declarat în exclusivitate Dan Negru.

Vezi cum arăta Dan Negru la Revoluția din 1989 în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Arhivă personală, Instagram

