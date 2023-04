Emilia Ghinescu, viață marcată de abuzurile din copilărie: “Nu am avut maturitate emoțională și psihică pentru a duce o căsătorie până la final” / Exclusiv

Emilia Ghinescu a avut o copilărie marcată de violență, iar abuzurile trăite s-au răsfrâns, ulterior, și în viața de adult.

Cântăreața de muzică populară Emilia Ghinescu dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, detalii terifiante despre copilăria ei trăită alături de un tată abuziv și de o mamă care nu a știut să-i arate nici ei, nici surorii ei, ce înseamnă iubirea. Emilia Ghinescu ne spune că a încercat să-și înțeleagă copiii și să nu le creioneze o copilărie dură, lipsită de empatie, așa cum a fost cea trăită de ea. Artista ne spune cum muncea de la 12 ani, cântând la nunți, dezvăluie că jocul ei preferat în copilărie se numea ‘Alimentara’ și că cel mai greu moment din viața ei a fost atunci când a trebuit să divorțeze și să-i explice fiului mare că nu mai poate stă alături de tatăl său.

Emilia Ghinescu: “Nu am avut suficientă maturitate emoțională și psihică pentru a duce o căsătorie până la final”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Când eram copil îmi plăcea să mă joc de-a ‘Alimentara’. Eram la țară, la bunici, și din fiecare lucru pe care-l găseam în natură ne făceam ceva de joacă. La ‘Alimentara’ făceam un cântar dintr-o piatră și o ‘blană’, iar banii erau frunzele de salcâm. Luam tot din curte și vindeam, pentru că cel mai interesant, la acest joc, era să fi vânzător.

Pe vremea lui Ceaușescu să fii vânzător era mare lucru, înseamna că aveai de toate în casă. Apoi cântam pe prispă melodiile Mariei Cornescu. Avea bunicul o grădiniță și ulucile erau spectatorii. Uneori cântam și în post, iar bunicul îmi spunea ‘închide pickup-ul, că râde lumea de noi’.

Emilia Ghinescu, copilărie marcată de violență: “Am trăit într-o epocă unde bătaia era la ordinea zilei”

Ai avut un tată violent, fugeai de acasă. Cum ai reușit să treci peste așa ceva, să mergi mai departe?

Eu am învățat la facultatea de Psihologie că majoritatea copiilor abuzați ajung, la rândul lor, abuzatori. Dar contează mult felul tău de a fi și ‘materialul’ din care ești făcut. Eu sunt un om foarte puternic și am învățat mult din ce am trăit. Îmi iubesc extrem de mult copiii și, pentru mine, ei sunt cei mai importanți din lumea asta. Eu nu aș putea să le fac ce a făcut tata cu mine, să îi bat, să îi maltratez, niciodată.

Părinții Emiliei Ghinescu. Sursă foto: Arhivă personală

Pe tata am încercat să-l înțeleg, nu era părintele meu biologic și pesemne avea frustrările lui, nu a vrut să mă accepte ca pe copilul lui. Pe mama, care nu a reușit să ne arate, nici mie nici surorii mele, iubire…am încercat și ea ea s-o înțeleg. Pe vremea aceea părinții erau ocupați cu altele, majoritatea nu știau să-și iubească copiii, plus că am trăit într-o epocă unde bătaia era la ordinea zilei.

“La țară eram ‘vedetă’ pentru că veneam de la oraș”

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Erai premiantă, mai chiuleai?

Doamne ferește, nu îndrăzneam să chiulesc. Am făcut școală între două locații, Pitești, și bunicii mei de la țară. Când nu fugeam de acasă eram la școală la Pitești, iar când mă bătea tata mă duceam la țară la bunici, care mă înscriau acolo. La țară eram ‘vedetă’ pentru că veneam de la oraș, toți băieții erau cu ochii pe mine, eram un element nou în colectivitatea lor. La Pitești nu îndrăzneam să ies în evidență pentru că nu eram copil de inginer sau medic, mama era sudor și tata la fel, deci eram un copil absolut normal.

Emilia Ghinescu a câștigat bani de la 12 ani: “Nu am vrut niciodată să știe colegii mei din clasă cu ce mă ocupam”

Și după Revoluție?

Am intrat la Liceul Teoretic. Eu munceam foarte mult, adică de la 12 ani cântam la nunți și nu am vrut niciodată să știe colegii mei din clasa cu ce mă ocupam. Mă feream mult de treaba asta. Mama mi-a zis că, de lipsesc de la școală sau iau note mai mici de 7, nu mă mai lasă să cant. Așa că am fost șefă de clasă mulți ani. În clasa a 12-a unul din colegii mei m-a întâlnit la o nuntă și le-a spus și celorlalți.

Ca psiholog ce sunt acum pot să îți spun că nu am fost lăsată să aleg ce vreau. Mama, de teamă să nu fac vreo greșeală sau să râdă lumea de mine, nu mă lăsa să merg nicăieri, într-o excursie sau într-un club. M-am măritat de foarte tânără pentru că am zis ‘dacă mă mărit, atunci pot să fac ce vreau’.

Emilia Ghinescu, despre despărțirea de tată copiilor: “Fiecare dintre noi trebuie să fie fericit și i-am spus că eu nu sunt”

Și a funcționat?

Cred că nu am avut suficientă maturitate emoțională și psihică pentru a duce o căsătorie până la final. Eu aveam nevoie de o parte masculină, de un tată pe care nu l-am avut. Soțul meu aveam 10 ani în plus față de mine și aveam parte de grijă, susținere, tot ce nu avusesem acasă. Partea emoțională pe care o caută femeia din mine am descoperit-o la 25 de ani. Atunci mi-am dat seama că nu mai aveam nevoie de un tată care să mă cicălească, aveam nevoie de un iubit.

Mi-am dat seama că ceva nu merge așa că i-am spus tot, pentru că eu verbalizez tot. Fiecare dintre noi trebuie să fie fericit și i-am spus că eu nu sunt. Ne-am despărțit prieteni, fiecare a mers pe drumul lui chiar dacă aveam doi copii împreună.

Emilia Ghinescu are 3 copii: „Sunt punctul lor de echilibru”

Cum este să fii mamă de 3 copii?

Când l-am făcut pe Andrei aveam 19 ani, eram și eu un copil la rândul meu și nu știam cum să cresc un copil. Nu avea cine să mă ajute, bunica a venit și a stat o lună cu mine, dar era bătrână și nu mai avea răbdare. Andrei a crescut mai mult din inerție, practic singur. Nu aveam niciu stres, l-am uitat de două ori la grădiniță și m-a sunat educatoarea să-l iau. A căzut din pat când sugea, noroc că nu era patul înalt și n-a pățit nimic. Nu aveam cu cine să-l las când trebuia să merg la cumpărături, așa că îl puneam în pătuț și plecam. Din magazine îl auzeam cu urlă și nu știam cum să ajung mai repede la el.

Erika însă a avut parte de un tratament mai bun, cu ea am avut multe momente de panică, pentru că eram mai matură, gândeam mai mult. Iar la Anastasia am avut bonă, aveam 37 de ani, deci destul de în vârstă. Copiii mei sunt foarte legați de mine, avem o conexiune aparte, mă iubesc foarte mult. Văd și simt asta. Nu-mi este frică de moarte, dar mi-e teamă că ar putea să rămână ei singuri, fără mine, și nu s-ar descurca. Mi-aș fi dorit ca Andrei să fie mai independent, dar el este foarte mămos, când aude că mi-e rău îl apucă panica. Sunt punctul lor de echilibru.

Care din ei crezi că-ți va călca pe urme?

Cred că Anastasia, o văd actriță sau lucrând în domeniul teatru-film. Este foarte expresivă și clar merge spre partea aceea. Andrei lucrează în IT, în curând se va muta în București chiar dacă mă neliniștește asta. Are acum are 25 de ani este un copil foarte cuminte și extrem de educat. Când am divorțat i-am explicat că nu e un capăt de țară, că el va avea toată viața mamă și tată. Erika vrea să facă medicina, deci va pleca și ea.

“Sunt împreună cu Sebastian de 13 ani și nu ne-am căsătorit”

Apropo de divorț, cum ai reușit să ai încredere, din nou, într-un bărbat?

Sunt împreună cu Sebastian de 13 ani și nu ne-am căsătorit. Cel mai mult a contat felul în care s-a purtat cu Andrei și cu Erika. Dacă ei l-ar fi respins clar nu eram astăzi împreună. Am avut o șansă să-l întâlnesc, este greu să fi divorțată și cu doi copii și să dai peste un bărbat singur, necăsătorit, fără copii, care să te iubească și pe tine și pe copiii tăi. El mi-a dat curaj să cred din nou, am avut încredere în el, mi-am dat seama că mă pot baza pe el.

Emilia Ghinescu alături de Sebastian. Sursă foto: Arhivă personală

Emilia Ghinescu, despre partenerul de viață: „Este un tată extrem de protector, referitor la fete, și foarte critic în ceea ce îl privește pe Andrei”

Care este primul gând care-ți vine în minte atunci când te gândești la Sebastian?

Primul gând este că e un tată extrem de protector, referitor la fete, și foarte critic în ceea ce îl privește pe Andrei. Mi-aș dori să fie mai mult prieten cu fetele și mai îngăduitor cu Andrei. Cu Erika aș fi vrut să fie mai maleabil, are 17 ani și nu are voie să meargă la petreceri sau, dacă merge, există condiții, nu are voie să facă Revelionul în altă parte, are o grijă mult prea exagerată față de ea. Dacă întârzie de la școală întreabă de ce n-a ajuns la timp. I-am spus lui Sebastian ‘dacă noi nu suntem prieteni cu copiii noștri, se vor ascunde de noi’.

Divorțul, cel mai greu moment pentru Emilia Ghinescu: “Este trist și dureros să vezi că ți-ai dezamăgit copilul”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Când am divorțat și a trebuit să îi explic lui Andrei asta. M-a rugat să mă întorc la tatăl lui, dar l-am refuzat, a fost prima și ultima oară când i-am refuzat ceva copilului meu. Am văzut o dezamăgire în ochii lui, este trist și dureros să vezi că ți-ai dezamăgit copilul. El s-a revoltat și am avut o perioadă destul de grea la școală, mă chemau pentru că devenise destul de rebel. Acasă era cuminte, iar la școală spărgea geamuri și se certa cu profesorii. Eu eram o persoană cunoscută și mă simțeam destul de prost. În clasa a 8-a și a revenit.

Ce nu știe lumea despre tine?

Îmi plăcea foarte mult să cos goblen, dar pentru asta trebuie să fiu acasă, singură, să nu mă deranjeze nimeni. Cât am fost gravidă cu Anastasia am croșetat, îi făceam rochițe și căciulițe, îmi plac lucrurile migăloase. Îmi place să stau în bucătărie și să gătesc iar de ceva timp fac și foarte mult sport.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș sări cu parapanta, îmi este o frică teribilă de înălțime.

“Cred că nu pot fi cumpărată cu absolut nimic”

Ai făcut compromisuri în viață? Care-i cel mai important?

Cu siguranță că da, nu cred să existe om care să nu fi făcut. Dacă e să mă întrebi acum nu-mi aduc aminte multe, dar probabil am cântat unde nu-mi doream să cânt sau oamenii de acolo nu-mi dădeau starea necesară. Cred că nu pot fi cumpărată cu absolut nimic. Și toate compromisurile făcute n-au fost așa grave, nu m-au făcut să las capul în jos.

Cum se menține în formă Emilia Ghinescu: “Uneori nu am timp să beau nici măcar o gură de apă”

Arăți absolut superb. Ții vreo dietă, mergi la sala, ai grijă ce alimente consumi?

Am o problemă cu fii-mea și cu Sebastian, mereu îmi spun că nu mănânc nimic. Uneori nu am timp să beau nici măcar o gură de apă. Emoțiile înainte să urc pe scenă le am în continuare. Uneori mănânc 500 de calorii după ce am cântat 4 ore. Dar fac sport de 4 ori pe săptămână și asta mă ajută să mă mențin în formă, să-mi fie drag de mine. Sunt atentă la ce mănânc, dar asta nu înseamnă că-mi refuz o plăcere. Oamenii te judecă după imagine, vor să vadă un om frumos. Când ești pe scenă trebuie să fii la puterea maximă și să dai tot ce e mai bun din tine.

Ce intervenții estetice are Emilia Ghinescu

Adeptă a operațiilor estetice?

Sunt adepta sportului și a unui mod de viață sănătos. Nu sunt împotriva operațiilor estetice, nu sunt persoană care să nu recunoască că mi-am făcut. Am două intervenții la sâni și intervențiile noninvazive la nivelul fetei, botox și hialuron. Vreau să mențin asta cât mai mult posibil, să nu fac lifting prea devreme.

Mi-aș fi dorit să fiu mai înaltă, să mănânc cât vreau pentru că sunt pofticioasă, să am un păr până la fund și ochi albaștri, dar asta sunt, mă mulțumesc cu ce mi-a dat Dumnezeu și încerc să mențin. Îndemn toate femeile să fie frumoase.