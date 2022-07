Cum a slăbit Emilia Ghinescu 10 kilograme în două luni fără dietă sau intervenții chirurgicale. „Am reușit să ajung la 49 de kg”

Emilia Ghinescu (43 de ani) se numără printre vedetele care au învins lupta cu kilogramele suplimentare nedorite. Cântăreața a reușit să scape de mai bine de 10 kilograme fără a apela la vreo intervenție de micșorare a stomacului.

Am slăbit 10 kilograme într-un timp destul de scurt, două luni și ceva. Vreau să precizez că nu am făcut nicio micșorare de stomac, eu am avut mereu grijă de mine. Cel mai mult am avut în viața mea 78 de kilograme, după ce l-am născut pe Andrei. Atunci am ținut regim și în jumătate de am ajuns la 48 de kilograme. Dar, în ultimii ani, deși nu am trecut de 59 de kilograme decât pe perioada sarcinii, aveam un prag pe care nu puteam să îl depășesc, între 54 și 56 – a dezvăluit artista, la Pro TV.