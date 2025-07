Elena Udrea și fiica sa, întâlnire emoționantă după eliberarea din închisoare. Cum a reacționat Eva Maria când a văzut-o

După aproape patru ani petrecuți în detenție, Elena Udrea a pășit din nou în libertate pe 17 iulie 2025. Prima zi a fost una simplă, dar plină de emoție — dedicată familiei, lucrurilor esențiale și reîntâlnirii cu prietenii.

Ce a făcut Elena Udrea în prima ei zi de libertate

În prima zi de libertate după ce a ieșit din închisoare, Elena Udrea a oferit primele declarații publice, după 24 de ore petrecute alături de familie. Experiența detenției și-a lăsat amprenta asupra relațiilor personale, însă Udrea a transmis că este hotărâtă să recupereze timpul pierdut, concentrându-se, în primul rând, pe fiica sa, Eva Maria.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic”, a declarat Udrea, potrivit cancan.ro.

Alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și de fiica lor, Eva, fostul ministru al Turismului a fost surprinsă într-o plimbare relaxată prin oraș, vizibil schimbată și zâmbitoare.

După sesiunea de cumpărături, familia s-a întâlnit cu prietenii apropiați, în special cei ai micuței Eva, care, potrivit Elenei, „era fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami”.

Ce planuri are Elena Udrea pentru viitorul apropiat

În ceea ce privește planurile de viitor, Udrea a anunțat că va petrece vacanța alături de fiica sa, înainte ca aceasta să înceapă clasa I. Ulterior, intenționează să se implice în afacerile familiei și într-o organizație non-guvernamentală dedicată sprijinirii reintegrării persoanelor care au trecut prin experiența detenției.

“Îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare.” – a mai spus Udrea.

Revederea cu fiica sa a fost emoționantă

După trei ani petrecuți într-un spațiu restrâns de doar 20 de metri pătrați, Elena Udrea a revenit acasă, unde totul i s-a părut copleșitor de vast. Reîntâlnirea cu fiica sa, Eva, a fost marcată de o emoție profundă, iar fosta politiciană a mărturisit că libertatea redobândită i-a schimbat complet percepția asupra lucrurilor simple, precum dimensiunea unei camere sau apropierea de cei dragi.

“Suntem bine! Ne-am obișnuit. Totul ni se pare mult mai mare după ani în 20mp. Acum totul ni se pare mult mai mare. A fost frumos, am stat împreună” – a mai spus fostul ministru al Turismului. Iar fiica ei a adăugat: “M-am bucurat să o văd pe mama!”

Elena Udrea a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor, după ce a executat peste trei ani din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. Decizia Judecătoriei Ploiești a fost contestată de DNA, însă Tribunalul Prahova a menținut hotărârea de eliberare.

