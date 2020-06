Elena Gheorghe, schimbare de look. Artista a renunțat la părul roșcat

„I love my new look (n.r. Îmi iubesc noul look)”, a scris vedeta în dreptul fotografiei în care apare blondă.

După ce a postat imaginile cu noul său look pe pagina sa de Instagram, fanii cântăreței au fost extrem de entuziasmați de această schimbare. Mai mult, ea spune că s-a apucat de sport, după ce pe perioada carantinei s-ar fi îngrășat.

„M-am apucat de sport că e groasă situația. M-am cam pufoșit în carantina asta și acum trebuie să pun mușchiul la treabă căci am multe clipuri de filmat:). Abia aștept să ascultați muzica nouă, sunt atât de entuziasmată. Vă țuc tare, tare și vă aștept la alergat”, a scris Elena Gheorghe.

Însă admiratorii ei susțin că nu se vede că ar fi luat vreun kilogram în plus.

„Minunată ca de fiecare dată! Nici nu înțeleg despre ce pufoșenie vorbeai? Arăți super bine, Te pup”, a comentat o persoană.

Sursă foto: Instagram

