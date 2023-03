Elena Cârstea a trecut clipe de coșmar. Cântăreața, care a împlinit pe 26 februarie vârsta de 60 de ani, a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și se află sub tratament și pentru pneumonie.

În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea “Exclusiv VIP”, moderată de Cristi Brancu, de la Prima TV, artista a dezvăluit ce problem de sănătate grave are. Elena Cârstea a stat internată în spital, cu perfuzii, timp de două săptămâni. Ea spune că a făcut AVC-ul înainte de pneumonie.

”Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

„Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte”

Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine.

Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate.” – i-a povestit artista lui Cristi Brancu.

„Am stat pe perfuzii, am stat pe aparate”

Cântăreața a mai spus că a fost vina ei pentru cele întâmplate, deoarece nu stă bine cu sănătatea, iar fumatul i-a agravat problemele. Acum, artista se află în recuperare.

“Am stat pe perfuzii, am stat pe aparate. Acum merg la piscină, pentru gimnastică în apă și înot. O să-mi revin complet. Trebuie doar să am grijă la anumite lucruri”.

În urmă cu mai bine de un an, Elena Cârstea povestea că are mari rpobleme cu dantura, tot din cauza sănătății precare.

„Am rămas fără dinți. (…) Și nu pot să vorbesc pentru că mă pregătesc de implanturi și m-au chinuit ăștia ca pe hoții de cai. (…) Am fost un pic bolnăvioară lunile astea, dar mi-a trecut. Nu a fost nimic grav. Acum sunt la serviciu două ore, la o casă interesantă”, a mărturisit Elena Cârstea pe Facebook.

Elena Cârstea este stabilită de 16 ani în Statele Unite ale Americii. Artista este căsătorită cu Glenn Muttart și a are două fiice pe care le-a adoptat.

„Avem o relație absolut minunată. Ne certăm foarte rar, dar nu e neapărat o ceartă… E ca într-o telenovelă. Se râde și se iubește” – mărturisea ea în trecut.

Foto – Facebook