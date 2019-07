Ela Crăciun este disperată: “Toți copiii mei au dermatită atopică!”

Ela Crăciun a vorbit pe baza acestui subiect, mai ales că fiul său cel mic a dezvoltat și el de curând dermatoită atopică: “E un procent îngrijorător din care fac parte și copiii mei. Medicul meu la care am fost săptămâna trecută îmi spunea că vede cel puțin 3 copii pe săptămână cu dermatită atopică, ceea ce e foarte mult. Alex are 13 ani, Alesia aproape 7, iar bebelușul 6 săptămâni. Toți au făcut dermatită atopică imediat ce am ajuns acasă cu ei. Alex și Alesia sunt blonzi cu tenul deschis și văzându-l pe Nicholas mai brunețel, am sperat ca el să nu aibă această problemă, dar se pare că nu am scăpat.

De 3 săptămâni a făcut și el dermatită, este foarte roșu în obraji și are zone în care pielea e foarte aspră, ca de șerpișor. Normal că având experiența cu Alex și Alesia, am încercat să îl feresc. Toate hăinuțele lui sunt din bumbac, folosim detergent de copii, suntem foarte atenți cu tot ce atinge și totuși, iată că a făcut și el. Alex a scăpat de dermatită, dar îmi amintesc că în perioada în care era bebeluș a fost foarte greu. Alesia încă are problema asta și are pielea foarte uscată, iar atunci când intră în contact cu factorii alergeni, se agravează”, – a scris Ela Crăciun pe blogul său.

Sursă foto: PR, Instagram

