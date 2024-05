Eda Marcus, prezentatoare TVR 1: „Am fost scoasă de pe post pe motivul că eram prea drăguță” / Exclusiv

Eda Marcus, una dintre prezentatoarele ştirilor din sport de la TVR 1, recunoaște că munca în televiziune nu este și nu a fost niciodată ușoară. De la cele mai grele momente din carieră până la cele din viața personală, Eda Marcus nu s-a lăsat doborâtă și a mers, întotdeauna, înainte.

Eda Marcus (42 de ani) declară că a încercat să ascundă, atunci când s-a angajat la TVR, faptul că mama ei era, de mulți ani, un producător profesionist în cadrul instituției. Într-un interviu exclusiv acordat pentru UNICA.ro, prezentatoarea TV spune cum a trebui să facă față răutăților și invidiilor și cum și-a creat propria imagine singură. Eda Marcus mărturisește că mama ei, Nicoleta Păun Marcus, a fost un om exigent, care a judecat uneori prea aspru lucrurile, fapt ce a determinat-o să adopte alt stil de parenting cu fetița ei, Aria.

Eda Marcus, dezvăluiri despre greutățile profesionale: „Nu mi-a fost și nu îmi este nici acum ușor”

„Sunt ceea ce sunt încercând să repar lucrurile pe care eu nu le-am primit, așa cum aș fi vrut, în copilăria mea”, ne spune Eda Marcus.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Telejurnal recunoaște că nu îi place să meargă la evenimente mondene. Spune că a făcut compromisuri în viață și că numai oamenii ipocriți nu recunosc că au făcut, în viața lor, compromisuri.

Lucrezi de ani de zile în televiziune. Este o lume nu tocmai roz, cum ai rezistat atâta timp?

Cu dragoste de meserie. Este ceea ce m-a ținut pe traseu și m-a ajutat să mă ridic mereu, să merg înainte. Nu mi-a fost și nu îmi este nici acum ușor. Se ivesc mereu obstacole și sunt nevoită în permanență să le înfrunt chiar și acum, după 20 ani de muncă.

Nu te-ai gândit niciodată să renunți?

Când ești în mijlocul problemei te gândești să și renunți. Dar cu răbdare și tact înveți să nu iei decizii la nervi sau când îți este cel mai greu. Deși sunt situații când e bine să le iei și atunci pentru că altfel ajungi să te complaci la nesfârșit. Trăgând linie, am echilibrat destul de bine balanța până acum.

„Am fost scoasă de pe post pe motivul că eram prea drăguță”

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

Au fost multe. Am trecut printr-o mare disponibilizare în care mulți colegi buni ai mei au fost dați afară pe criterii mai mult sau mai puțin întemeiate. Am fost și eu în pericol, pentru că unei anumite persoane nu îi plăceam. Am fost pusă în situații delicate, unele conflictuale, altele parcă fără ieșire, însă, cumva lucrurile s-au aranjat mereu.

Am luptat destul de mult cu mine pentru a găsi soluția potrivită. Am fost pusă în situația de a lucra cu oameni cu care nu rezonam și a fost o probă excelentă pentru a mai adauga o cărămidă importantă la gestionarea problemelor. Am fost scoasă de pe post acum mulți ani, de la pupitrul știrilor, pe motivul că eram prea drăguță și nu aș fi oferit suficientă credibilitate. Lucru pe care l-am gestionat atunci foarte greu, dar care nu m-a culcat la pământ. Ci mi-a deschis altă ușa către cel mai iubit domeniu, divertismentul, pe care l-am făcut cu mare plăcere timp de 2 ani, la vremea respectivă, într-o echipa minunată.

Eda Marcus a luptat cu prejudecățile. Sursă foto: Arhivă personală

Eda Marcus: „Este un lucru neplăcut, chiar am vrut să-l ascund”

Faptul că mama ta a lucrat ani de zile în televiziune te-a ajutat? Sau au fost momente când a trebuit să dovedești mai mult, tocmai pentru că erai fiica ei?

Acest subiect a fost întodeauna delicat. Să vii și să spui că ești rudă cu cineva în TVR este o ocazie excelentă pentru a ridica mingea la fileu haterilor. Oricât de mult și cât de bine aș fi făcut lucrurile, această patalama s-a pus de multe ori, fără să mai conteze valoarea mea. Este un lucru neplăcut, motiv pentru care nu am vorbit prea mult despre el, chiar am vrut să-l ascund. Până când mi-am dat seama că este cel mai tare lucru. Să ai un părinte care a scris pagini importante în parcursul acestei instituții nu este deloc de trecut cu vederea.

„Nu te ține nimeni acolo dacă te faci de râs sau îi faci pe alții. Simplu”

Da, este adevărat că am avut oportunitatea de a accesa acest domeniu mult mai facil decât cineva de pe stradă. Însă evoluția mea ca om de tv, ca fiica a unui profesionist a fost dificlă. Am avut cel mai bun profesor, dar și cel mai exigent, care de foarte multe ori a practicat ,,discriminarea inversă”. Decât să fie judecată că m-ar fi favorizat, a făcut exact inversul. Dar cu timpul am dovedit și mi-am construit o imagine distinctă. Eu am ales un drum diferit de al mamei care a fost realizator de emisiuni muzicale. Eu am visat calea vizibilă, a omului de pe ecran. Nimeni și nimic nu te poate ține pe sticlă dacă nu ești făcut pentru asta. Este o apă tulbure în care, dacă nu știi să înoți, te îneci. Nu te ține nimeni acolo dacă te faci de râs sau îi faci pe alții. Simplu.

Eda Marcus s-a luptat mult cu prejudecățile. Sursă foto: Arhivă personală

„Foarte rar mi se întâmplă să fiu recunoscută”

Cum reacționezi pe stradă, când vin oamenii la tine să îți ceară un autograf sau să faceți poze?

Hai să-ți spun un secret. Eu nu arăt în timpul zilei, în afara orelor de program, ca la televizor. Sunt nemachiată, port haine largi, tinerești și am părul mereu prins. Foarte rar mi se întâmplă să fiu recunoscută. Și îmi place așa pentru că nu îmi plac privirile indiscrete. Dar când sunt recunoscută, mă bucur sincer de bucuria celui care o face.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să citesc cărți de basme și povești. Să visez cu ochii deschiși la prinți și prințese. Să înot în mare, să mă joc și să mănânc dulciuri în prostie.

Eda Marcus: „Tata a fost preferatul meu când aveam nevoie de un sfat echilibrat”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Tată a fost preferatul meu când aveam nevoie de un sfat echilibrat. Mama este un interlocutor exigent care, de multe ori, a judecat prea aspru lucrurile.



Îți mai amintești când te-ai îndrăgostit prima dată și cum a fost?

Hmm. Eram adolescentă și m-am îndrăgostit de un băiat tare smart și foarte diferit de ceilalți băieți. Știu că vorbeam despre istorie, geografie și tot felul de lucruri atipice pentru vârsta unor adolescenți. Cred că m-a impresionat cât de cultivat și matur părea.

Eda Marcus se declară o mamă permisivă

Cum este mama Eda? Ce înseamnă Aria pentru tine?

Mama din mine este un părinte extrem de iubitor, atent și poate prea permisiv. Dar sunt ceea ce sunt încercând să repar lucrurile pe care eu nu le-am primit, așa cum aș fi vrut, în copilăria mea. Sunt dedicată total fetiței mele și lupt în permanență să fiu mai bună pentru ea. Știu că fac și greșeli, însă îmi doresc mult prietenia ei.

Eda Marcus împreună cu Aria, fiica ei. Sursă foto; Arhivă personală

Care a fost cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o fiica ta?

Dacă oamenii mor.

„Eram destul de superficială în ceea ce privește ideea de parenting”

Cum erai înainte să o ai pe Aria și cum te-ai schimbat după ce ai devenit mamă?

Eram destul de superficială în ceea ce privește ideea de parenting. După că am avut-o pe ea m-am transformat, organic, în alt om. Mai atent, mai implicat, dedicat total ei. Mi-am schimbat perspectiva asupra copiilor și asupra mamelor care nu sunt înțelese cu adevărat de societate, fără să fie apreciate pentru adevăratele sacrificii pe care le fac necondiționat. Maternitatea m-a făcut mai bună și mai empatică, deși am fost mereu foarte sensibilă.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Am avut traume pe care sunt sigură că le-au trăit și alți oameni. Am pierdut o sarcină, am pierdut oameni dragi, am fost și sunt alături de membri ai familiei chinuiți de boli nemiloase. Așa că nu sunt ferită de greutăți. Dar știu că există mereu mai rău și sunt recunoscătoare pentru ce este.

Eda Marcus își recunoaște cel mai mare defect

Care este cea mai importantă calitate a ta? Dar cel mai mare defect?

Că iubesc cu patos și sunt trup și suflet când o fac. Defecte am multe. Cel pe care mi-l reproșez este faptul că sunt pătimașă. Că mă afectează prea multe chestii neimportante.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș ști ce să spun. Nu știu unde mă va duce viața și în ce situații limită aș fi ca să regândesc acest concept.

Ești o persoană mondenă sau preferi să nu apari prea des la evenimente?

Nu sunt și nu îmi place să le frecventez. Găsesc extrem de superficiale aceste întâlniri la care toată lumea știe pe toată lumea și nimeni pe nimeni cu adevărat.

Eda Marcus, despre compromisuri: „Lumea e ipocrită atunci când spune că nu le face”

Ai făcut compromisuri în viață?

Desigur. Și le fac zilnic. Acum depinde de ce înțelege fiecare prin compromis. Dar lumea e ipocrită atunci când spune că nu le face. Atâta timp cât trăim în comunități, suntem nevoiți să găsim soluții pentru a exista în aceste forme sociale. Dacă trăiești izolat probabil că nu trebuie să faci prea multe compromisuri.

Care a fost cel mai important?

Să lași de la tine, să renunți și la lucruri importante pentru sufletul tău pentru binele celorlalți. Să nu te pui pe primul loc mereu, așa cum ar fi ideal.

