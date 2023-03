Dinu Maxer rupe tăcerea despre divorț: „Ultimele patru luni au fost epuizante”. Când s-a mutat Deea de acasă

Dinu Maxer (49 ani) rupe tăcerea și face primele declarații despre divorțul de mama copiilor săi, Deea Maxer (33 ani). Invitat în emisiunea moderată de Cristi Brancu la Prima TV, cântărețul a vorbit despre decizia de a se despărți și motivele care au contribuit la ruptura cuplului.

Dinu și Deea Maxer au anunțat marți, 28 martie, că au decis să divorțeze, după 18 ani de relație. Cei doi au publicat pe rețelele de socializare un mesaj comun, prin intermediul căruia au dat vestea și au cerut „discretie, liniste și pace pentru fiecare dintre noi si cel mai important, pentru copiii noștri.”

Dinu Maxer, despre divorțul de Deea: „Băiatul mi-a spus: ‘Tati, este mai bine așa, pentru că nu vă mai certați!’ „

„Am decis să ne încheiem căsătoria dupa 18 ani de relatie plini de iubire, fidelitate, respect si muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Voi ne știți viașa, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurași de apreciere și admiratie. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră.



Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii nostri.

Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Multumim, Deea si Dinu Maxer”, este mesajul prin care cei doi au anunțat divorțul.

La doar câteva ore, însă, Dinu Maxer a acceptat să vorbească la televizor despre despărțire și problemele din cuplu.

„Sincer să fiu, eu nu am simțit diferența de vârstă dintre noi, până la un moment dat, când se pare că a apărut această dorință și idee diferită de a vedea lucrurile în viitor.” a spus Dinu Maxer în momentul în care a fost întrebat dacă cei 16 ani care îi despart au contribuit la decizia luată.

Cântărețul a dezvăluit că mariajul lor a trecut printr-un impas în ultimele 7 luni și au încercat să găsească soluții, dar nu au reușit! Divorțul a rămas ultima opțiune. În urmă cu 4 săptămâni, Deea Maxer s-a mutat de acasă într-un apartament pe care l-a achiziționat în același bloc. Astfel, copiii au posibilitatea să petreacă timp împreună. Decizia divorțului nu a avut un impact negativ asupra celor doi copii, Andreas și Maysa, susține Dinu Maxer.

„Avem tutelă comună”

„Am hotărât să facem partajul, ea și-a cumpărat un apartament. Am făcut cu copiii un joc, casa fetelor și casa băieților. (…) Legat de Andreas, de copii, vreau să se vadă partea pozitivă a lucrurilor. El învață mult mai bine, noi ne mândrim cu el. Este un elev între primii 10, când el era între ultimii 5.

Eu am trăit același lucru. Părinții mei au divorțat, iar în momentul în care eu am schimbat școala, clasa, am devenit un elev de nota 10.

Băiatul mi-a spus: ‘Tati, este mai bine așa, pentru că nu vă mai certați!’ „, a dezvăluit Dinu Maxer, în emisiunea prezentată de Cristi Brancu, confirmând astfel informațiile publicate de UNICA.RO, conform cărora cei doi și-au împărțit copiii. Autoritatea Tutelară le-a acordat tutelă comună.

„Am tot sperat până în ultimul moment că putem schimba ceva”

„Am avut o viață frumoasă, ar fi culmea să zic ceva urât de soția mea. Eu sunt în situația de acceptare. (…) Până în momentul divorțului, nimeni, nicio ea pentru mine, niciciun el pentru ea, nu a intervenit.

Dacă asta seară ies în club și cineva îmi aduce o frumusețe lângă mine și eu ies a doua zi cu ea la un restaurant, nu înseamnă că ea este motivul. Deea s-a mutat de patru săptămâni.

Eu am tot sperat până în ultimul moment că putem schimba ceva. Ne împăcam, iar intervenea ceva. Noi am avut aceste certuri și împăcări în ultimele 4 luni până când am spus: ‘Hai să divorțăm’. Am încercat vreo 7 luni, dar cel puțin ultimele 4 luni au fost epuizante. În acest moment fiecare dintre noi și-a găsit liniștea.” a spus Dinu Maxer.

Sursă foto: Facebook