Dramele care le-au marcat viețile lui Dinu și Deea Maxer: „Nici în momentul de față nu știm ce s-a întâmplat”

Deea și Dinu Maxer au șocat întreaga lume mondenă după ce au anunțat că au decis să divorțeze. Deși păreau un cuplu bine sudat, se pare că mariajul lor a ajuns la sfârșit.

Cei doi nu au avut o viață ușoară, cu toate că întotdeauna au trecut cu bine peste toate obstacolele pe care viața li le-a scos în cale.

Drama neștiută a lui Dinu Maxer

Dinu Maxer este o persoană care întotdeauna și-a exprimat iubirea pentru soția și copiii lui. Deși are întotdeauna zâmbetul pe buze, fostul solist al trupei AXXA ascunde în suflet o mare tristețe. Pe când era doar un adolescent, acesta și-a pierdut fratele într-un accident de tramvai.

Artistul avea 14 ani și se pregătea să dea examen pentru clasa a XI-a în momentul în care fratele său, mai mic cu patru ani, s-a stins din viață. Totul s-a întâmplat în anul 1988, iar Dinu nu a uitat nici în ziua de azi cum s-au întâmplat lucrurile în acea zi fatidică.

„Bunica a vrut să se ducă să cumpere pâine și el a zis: ”Nu, mă duc eu”. Având treabă, țin minte că spăla, l-a lăsat, i-a dat banii și au trecut ore și el nu s-a mai întors. Eu învățam pentru treaptă, treceam clasa a IX-a. Eu n-am ieșit după el decât în momentul în care s-a înserat. Problema adevărată este că nici în momentul de față noi nu știm ce s-a întâmplat și nu știm care este adevăratul vinovat”, a povestit Dinu Maxer în urmă cu doi ani, potrivit Wowbiz.

Deea Maxer nu mai poate avea copii

Și Deea Maxer a trecut printr-o perioadă dificilă. După nașterea fiicei sale, Maysa, în urmă cu trei ani, fosta soție a lui Dinu Maxer a fost nevoită să își lege trompele.

„După nașterea Maysei, am hotărât împreună cu doamna doctor, am luat decizia de a-mi lega trompele, pentru că mi-a spus că nu mai pot să țin o a treia sarcină din cauza celor două cezariene pe care le am. Asta înseamnă două incizii pe uterul meu care s-a subțiat și nu ar mai putea să țină o a treia sarcină, pentru că există riscuri foarte mari și nu as mai putea să țin eu o a treia sarcină”, a povestit Deea într-o intervenție telefonică la Antena Stars, potrivit A1.ro.

A mai existat, totuși, un motiv pentru care Deea Maxer nu mai poate avea copii. Se pare că în timpul ultimei sarcini, a suferit o hemoragie.

„Un alt motiv a fost faptul că în timpul cezarianei cu Maysa, am avut o hemoragie neașteptată, pentru că am varice pe organele interne, iar dacă o cezariană ar fi trebuit să dureze 45 de minunte, a mea a durat aproape trei ore. Dar pentru că Dinu a fost alături de mine în sala de operație, iar doamna doctor a reușit să îmi ducă operația la capăt, să mă închidă și să nu am, iată, complicații de atunci și până acum, pentru că am zis, au trecut aproape 2 ani”, a mai spus Deea Maxer.

Deea și Dinu Maxer, divorț după 14 ani de căsnicie

În cursul zilei de marți, 28 martie, Deaa și Dinu Maxer au anunțat că au decis să divorțeze, după 14 ani de căsnicie. Cei doi formeau un cuplu de 18 ani și au împreună doi copii, Andrea și Maysa.

Mai multe surse au dezvăluit pentru Unica.ro că decizia i-ar fi aparținut în totalitate Deei, care își dorește altceva de la viață, iar Dinu s-a văzut în fața faptului împlinit.

Mai mult, se pare că cei doi și-au împărțit copiii, iar Andreas ar fi rămas cu tatăl lui, în timp ce Maysa locuiește cu Deea.

Însă, Deea și Dinu Maxer vor fi nevoiți să se vadă zilnic, întrucât fosta soție a artistului și-a cumpărat un apartament în același bloc în care a locuiește în continuare Dinu.

