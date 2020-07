Diana Bart a devenit mămică pentru a doua oară. Prima poză cu micuța

Diana Bart a adus-o pe lume pe mezina familiei prin cezariană, la o clinică privată din Capitală. Frumoasa prezentatoare și soțul său mai au împreună o fetiță, pe nume Maira: „Mă bucur că suntem bine și multumesc doctorilor pentru implicare, într-o perioadă dificilă. Sunt foarte fericită că totul a decurs cu bine!” – a spus Diana Bart.

Diana Bart s-a decis destul de greu asupra numelui pe care-l va purta cea de-a doua fetiță și până la urmă a convenit cu soțul său să o boteza Amina Maria: „Atât de mult te-am așteptat și pe tine! Amina și Maira, o sa va scriu, fiecăreia, cate o scrisoare, pe care sa v-o dau la 18 ani, în care sa aștern toate emoțiile pe care le-am trăit, de când v-am purtat și până la naștere. Mulțumim, Doamne!” – a scris Diana Bart alături de prima imagine cu fetița sa nou-născută.

Diana Bart a luat în greutate 13 kilograme în timpul sarcinii și speră să revină cât de curând la silueta inițială: „Am fost foarte activă acum, ca și data trecută. Văzută la ecografie, bebelușa seamănă perfect cu Maira când era în burtică. Și, tot ca data trecută, acum am luat în greutate fix 13 kg. Aveam 52 kg, acum am 65 kg. Data trecută, după ce am născut, mai aveam 2 kg în plus, pe care le-am dat jos în mai puțin de o lună, burta mi s-a tras imediat datorită alăptatului. Sper ca și din acest punct de vedere acum să fie la fel”, – spunea Diana Bart înainte de a naște.

