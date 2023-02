Delia Matache, obsedată de parfumuri: „Am început să le ascund”

Delia Matache a dezvăluit că este obsedată de parfumuri. Artista a încercat să explice de unde i se trage această pasiune.

Extrem de activă pe rețelele de socializare, cântăreața încearcă să țină legătura cu admiratorii ei și să le povestească diferite lucruri din viața sa.

Delia, obsedată de parfumuri

Delia a decis să le dezvăluie urmăritorilor ei de pe Instagram că are o mică obsesie pentru parfumuri. Artista susține că această pasiune vine încă din copilărie, când obișnuia să își strângă bani pentru a-și putea cumpăra parfumuri.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul. Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum”, a povestit artista, potrivit Wowbiz.

Se pare că mama Deliei nu era de acord cu ceea ce făcea fiica sa și, ca să o pedepsească, îi arunca parfumurile pe care ea le cumpăra din banii strânși.

„Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă. Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi”, a mărturisit Delia.

Ce onorariu are artista pentru un concert

Delia este una dintre cele mai bine cotate artiste din România. Are o mulțime de concerte și participă la foarte multe evenimente, fiind și îndrăgită de public. Astfel că, nu este de mirare că și onorariul ei este unul mare.

Invitată în podcastul lui Radu Țiburcă, Andreea Bălan a dezvălui care este suma pe care Delia o încasează pentru un concert.

„Păi Delia când cere 15 mii la un concert vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Vine cu decorul, vine cu dansatorii, vine cu toate”, a afirmat Andreea Bălan, dezvăluind astfel ce onorariu are Delia Matache.

De asemenea, Andreea Bălan a vorbit și despre suma pe care ea o cere pentru un show.

„Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăstia? Că acolo se pune problema”, a afirmat Andreea Bălan.

