Delia Matache, despre intervențiile estetice: „Decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema” / VIDEO

Delia Matache este una dintre cele mai apreciate artiste din România, precum și o prezență constantă la televizor. Artista în vârstă de 41 de ani a dezvăluit acum că a apelat la intervențiile estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Deși nu este o împătimită a vizitelor în cabinetul medicului estetician, jurata de la iUmor spune că i-ar plăcea să își facă o rinoplastie.

Delia Matache nu este fan operații estetice

Într-o postare pe TikTok, Delia a mărturisit că și-a injectat acid hialuronic în buze, însă nu ar face acest lucru și la nivelul feței, întrucât consideră că nu are nevoie.

Totodată, artista spune că nu a încercat alte tratamente și nici nu și-a făcut operații, dar i-ar plăcea să facă câteva schimbări la nivelul nasului.

„Problema e că dacă mă încrunt fac o cută aici (a arătat Delia la nivelul nasului), de parcă sunt un cățel din ăla nervos. Le fac genetic, nici măcar nu au legătură cu vârsta, le fac de la 20 de ani. Am ochi albaștri, sensibili la lumină, nu contează. Dar este într-adevăr sfânt. Adică previne așezarea ridurilor în profunzime. Dar nu te face mai frumos. Botoxul nu te face frumos. Ci doar îți blochează un mușchi. Atât”, a răspuns Delia unui comentariu al unei internaute.

Pe de altă parte cântăreața spune că i se pare că nu are nevoie de operații estetice.

„Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural, nu cred că am nevoie, e ok așa. N-aș avea nevoie de niște bărbie, niște pomeți, le am dintotdeauna. Sunt toată un pomete. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, însă nu exagerat. Cam atât. Lasere și alte tratamente nu am încercat. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Nici nu am răbdare cu așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă măști”, a explicat Delia Matache.

Artista ar apela la rinoplastie

Jurata de la iUmor spune că dacă ar avea curaj ar apela la o rinoplastie.

„În schimb, ce mi-ar plăcea să fac și nu am curaj: e un pic așa (își arată Delia nasul). Îl urăsc uneori. Nu am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț mai în vânt”, a precizat Delia.

„Pentru o bătrânețe frumoasă cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, la 70-60 de ani, cred eu, e un lifting drăguț și bine făcut. Dar pentru asta nu trebuie să ai foarte mult filler adunat în față. Și toate chestiile astea adunate în față migrează. Eu nu recomand”, a încheiat artista.

Delia, despre oamenii bogați și operațiile estetice: „Fața nu o calci?”

Într-un InstaStory, Delia a continuat să vorbească despre intervențiile estetice. Aflată în vacanță la malul mării, artista a văzut un iacht și a făcut asocierea persoanelor care îl dețin cu intervențiile estetice.

„De ce eu cred că oamenii care au iachturi au și lifting facial neapărat? Mă gândesc că sunt bogați și bătrâni și atunci, dacă au bani de iacht sigur au bani de o față nouă, nu?!”, a spus Delia în timp ce se plimba alături de soțul ei.

„Ți se șifonează un tricou și îl calci, dar fața? Fața nu o calci? O calci!”, se aude zicând artista într-un alt InstaStory.

