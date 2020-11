După opt ani de mariaj, în anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis să se separe. Fostul cuplu are împreună o fiică, Mikaela, în vârstă de 11 ani.

De ce nu-și poate vedea Mihai Albu fiica? „A trebuit să chem poliția”

Pe lună, Mihai Albu are patru zile în care își poate vedea fiica. Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, designerul a dezvăluit motivele din cauza cărora nu i s-ar permite să-și viziteze fiica așa cum prevede legea.

„Se găsesc tot felul de motive. Ba că la mine nu face lecții, ba că la mine stă prea mult pe tabletă, ba că la mine mănâncă mâncare nesănătoasă, lucruri total neadevărate. (…)

După ce că vine atât de rar, eu locuiesc cu mama mea care are 92 de ani, nu știm ce să mai facem pentru fetiță. Să o îngrijim, să cumpărăm ce este mai bun, să-i oferim tot. Ne pregătim când știm că vine”, a declarat Mihai Albu.

„Suntem deja de două luni monitorizați de autoritatea tutelară (…) care supraveghează totul. Programul nu se ține cum trebuie.

Când nu avea copilul [la momentul în care trebuia să îl iau] a trebuit să chem poliția să constate și de față cu poliția nu am putut să iau copilul”, a mai spus.

„Acum cel mai tare mă deranjează că în vacanța de vară aș fi avut două săptămâni, program stabilit, și nu mi s-a încredințat copilul. A trebuit să chem poliția care doar a constatat că nu e de acord [să îl iau]”, a completat.

Pentru ca autoritățile să ia măsuri, Iulia Albu ar trebui să-i refuze vizitele în mod repetat, însă legea nu prevede un număr standard de refuzuri.

Ce părere are fiica perechii despre neînțelegerile dintre părinții ei?

„Până nu demult, hai să zicem până acum un an de zile, [Mikaela] nu a înțeles absolut nimic din ce i se întâmplă. Acum, în ultimul an, neavând o relație prea directă cu mine, eu cred că s-a și reușit să o distanțeze oarecum de mine.

Am și telefonul blocat. (…) Nu pot să o sun, ea nu poate să mă sune, decât dacă o sun pe fosta soție și are chef să mi-o dea. Are cont de Instagram de o lună de zile, eu sunt blocat.”

Potrivit spuselor lui, designerul crede că Iulia încearcă să o îndepărteze pe fiica lor de el. „Mi-am pierdut, este foarte clar, și autoritatea în fața copilului.”

