În exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu (64 de ani) a vorbit despre cel mai dificil moment din viața ei. Din anul 1988, Monica este căsătorită cu Victor Tatoiu, alături de care are un fiu, Victor.

De ce a vrut Monica Tatoiu să se sinucidă: „Am vrut să mă arunc de la etaj”

Femeia de afaceri a dezvăluit că imediat după ce a născut, fiul ei s-a îmbolnăvit, iar medicii nu i-au dat mari șanse de supraviețuire. Afectată profund de suferința fiului ei, Monicăi i-a trecut prin minte să se arunce de la etajul spitalului în care fiul ei Victor era internat.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine”, a spus Monica.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Într-un moment de luciditate, s-a rugat la Dumnezeu să îi vindece copilul. A doua zi, Victor a început să se recupereze, întărind credința femeii de afaceri, după cum a mărturisit chiar ea.

„L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva”, a mai spus Monica.

Victor are acum 26 de ani, lucrează în străinătate, iar mama lui spune că este mai înțelept decât ea. „29 martie 1994, era într-o marți, la ora 09:00, în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie.

Citește și:

O actriță din serialul „Two and a Half Men” este membră a familiei regale britanice

Prințul Albert al II-lea de Monaco, deranjat de interviul lui Harry și Meghan

Actrița Ashley Tisdale a născut! Ce nume deosebit poartă bebelușul

Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine. Și este master diver.

E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine”, a mai mărturisit Monica Tatoiu în trecut, în mediul online.

Fotografii recente cu fiul Monicăi Tatoiu găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Fiul meu a studiat 13 ani la Școala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greșeală că l-am trimis acolo. Toți elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceți ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniță.

Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, niște chestii cu finanțări, putea să rămână pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi.

Am aflat că școala nu avea acreditare. Aceasta este greșeala părinților care nu se informează despre statutul școlilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract și plătea compania”, a mai spus Monica Tatoiu în urmă cu ceva timp, în emisiunea online E OK să fii vedetă?!.

Foto: Libertatea.ro; Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro