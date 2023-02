Daniela Gyorfi, adorată de mamă, părăsită de tată. Cum își crește fetița și ce lecții îi dă cea mică / Exclusiv

Cea de-a doua emisiune FRESH by UNICA o aduce în fața publicului pe Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute și controversate cântăreațe din România. Cu o copilărie marcată de sărăcie, cu o mamă paralizată și un tată care le-a abandonat la greu, ea a răzbit și a mers până-n pânzele albe pentru ființa care a adus-o pe lume, dar și ca să-și croiască un drum în viață.

De la 11 ani, Daniela Gyorfi a cunoscut durerea cumplită, iar atunci când fetițele de vârsta ei se jucau cu păpuși, ea o îngrijea pe mama sa paralizată total la pat.

Daniela Gyorfi, alături de mama paralizată până în ultima clipă

„Niciodată n-am simțit-o ca o povară. Într-adevăr, unde a fost frustrarea și neputința mea, a fost faptul că n-am putut să o ajut, adică financiar. La început eram foarte sărace așa cum am spus și n-am putut să o ajut să se facă într-un fel sau altul, măcar să meargă în cârje. N-am putut! Tot ce am putut din punct de vedere medical, am făcut, dar nu era tehnologia ca acum.” a spus, cu regret, Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA.

Fără sprijin material, cântăreața s-a luptat cu viața și treptat a depășit fiecare obstacol. Daniela Gyorfi a ajuns să câștige bani din muzică, deși a fost dur criticată pentru aparițiile ei provocatoare. Și-a ajutat mama și niciodată nu și-a urât tatăl.

„N-am avut tată, ca și alte familii, asta este”

„N-am avut tată, ca și alte familii, asta este. S-a întâmplat, nu s-au înțeles părinții. Mă bucur pentru mama că a luat o decizie foarte bună pentru ea, deși a fost greu, sunt convinsă că i-a fost foarte greu, dar a fost cel mai bine.” a declarat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA.

Cu greu a înfruntat foamea și sărăcia, fiind neajutorată. Tatăl cântăreței a divorțat și s-a recăsătorit cu o femeie care nu a acceptat-o niciodată pe Daniela Gyorfi. Cântăreața a încercat să-și înțeleagă tatăl și să-i găsească scuze.

„Din punctul ăsta de vedere că n-a putut face mai mult eu l-am înțeles de ce… Că-l rupea nevastă-sa!” a precizat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA.

În cadrul emisiunii, cântăreața a făcut dezvăluiri neștiute despre fiica ei, Maria! Elevă în clasa a V-a, Maria este pasionată de limbile străine și învață japoneza și coreeană singură.

Daniela Gyorfi îi oferă fetiței sale tot ce ea nu a avut în copilărie

„Eu îmi doresc niște lucruri în mare pentru Maria, îmi doresc să fie sănătoasă, să fie educată, să învețe pentru că ai carte, ai parte. Îmi doresc să știe să-și aleagă anturajul, prietenii.” a menționat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA, emisiune în cadrul căreia a dezvăluit că Maria are momente în care îi dă adevărate lecții de viață.

Cântăreața își sfătuiește fetita să-și construiască o viață frumoasă, decentă și să-și aleagă drumul cel bun. Nu este de acord cu exagerările, deși acum are bani și o situație materială bună. Își crește copilul alături de iubitul ei, George Tal, și sunt o familie realizată, deși cei doi nu sunt căsătoriți legitim, iar Daniela Gyorfi a declarat la FRESH by UNICA faptul că sunt hotărâți să rămână așa.

